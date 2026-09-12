Lady Gaga fue mamá: hay detalles que todavía son un misterio

Gaga, mientras tanto, continúa sumando capítulos a una trayectoria tan ecléctica como extraordinaria. Cantante, actriz y figura omnipresente de la cultura popular, consiguió reinventarse una y otra vez sin abandonar jamás esa cuota de extravagancia que la convirtió en una celebridad inconfundible.

Ahora, sin embargo, el escenario es otro. La artista que durante años fue bautizada como “Mother Monster” enfrenta su papel más novedoso: el de mamá. Y, fiel a su estilo, lo hace rodeada de expectativa, preguntas y un halo de misterio que todavía no termina de disiparse.