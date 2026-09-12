La Joaqui presentó a Tiago PZK como su novio y confirmó el romance: las fotos
La cantante llevó al músico a la casa de Vanesa Aranda, mamá de El Noba, en Florencio Varela, y allí lo presentó como su pareja.
La Joaqui volvió a apostar al amor y finalmente quedó confirmada su relación con Tiago PZK. Después de varias semanas de rumores, imágenes y especulaciones sobre un posible romance, la cantante llevó al músico a un lugar muy especial para ella y lo presentó como su novio.
La confirmación ocurrió durante una cena en la casa de Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, en Florencio Varela. La mujer compartió en sus redes sociales algunas imágenes de la reunión y dejó un mensaje que terminó de despejar cualquier duda sobre el vínculo. “Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió Vanesa junto a las fotografías en las que aparece con La Joaqui y Tiago PZK.
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre los seguidores de ambos artistas. En ellas se puede ver a la pareja sonriente y compartiendo una velada junto a personas muy cercanas a la cantante. La elección del lugar tampoco fue casual. El Noba mantenía una relación muy cercana con La Joaqui, al punto de que la artista lo consideraba como un hermano. Ambos compartieron además una de las canciones más conocidas de la cantante, “Butakera”.
Durante la reunión hubo una cena familiar, momentos de charla y recuerdos del músico fallecido. La presencia de Tiago en ese contexto terminó convirtiéndose en la confirmación pública de una relación que venía generando rumores desde hacía varias semanas.
Cómo comenzó la relación entre La Joaqui y Tiago PZK
La historia entre ambos artistas tiene varios años de antecedentes. Según contó Yanina Latorre, La Joaqui y Tiago PZK se conocen desde que eran jóvenes y durante mucho tiempo mantuvieron una relación de amistad. El acercamiento sentimental habría ocurrido recientemente, después de la separación de la cantante y Luck Ra. De acuerdo con la información difundida por la periodista, Tiago comenzó a acompañar a La Joaqui durante un momento personal complicado y la relación entre ambos fue tomando otra dimensión.
“¿En qué momento aparece Tiago? Hace dos semanas a ella la internaron, pero nadie se enteró. Ella bajó 10 kilos”, contó Yanina Latorre al referirse al momento en el que el músico habría comenzado a tener un papel más importante en la vida de la cantante. Luego agregó: “Cuando la internaron, Tiago la fue a ver. Ellos son amigos de los 14 años de Tiago y 19 de ella. A partir de ahí empezaron a hablar, se fueron después de la internación a Cañuelas con el grupo de amigos y se viralizaron esas fotos”.
La relación también habría sido comunicada a Luck Ra antes de hacerse pública. Según el relato de Yanina Latorre, ambos decidieron hablar con el cantante para contarle que estaban comenzando una relación. “Lo primero que hicieron fue llamarlo y contarle que estaban empezando a salir. Luck Ra les dijo ‘hagan lo que quieran, a mí no me importa, a mí se me fue el amor, a mí ella no me importa, yo me quiero divertir’”, aseguró la periodista.
La Joaqui y Luck Ra habían terminado su relación meses atrás y, posteriormente, comenzaron a aparecer distintas versiones sobre los motivos de la separación y sobre la posibilidad de que Tiago PZK estuviera involucrado en la nueva etapa sentimental de la cantante. Ahora, con las fotografías compartidas desde la casa de la mamá de El Noba y la presentación formal ante personas cercanas a La Joaqui, el vínculo quedó expuesto públicamente.
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