La Joaqui presentó a Tiago PZK como su novio y confirmó el romance: las fotos

“¿En qué momento aparece Tiago? Hace dos semanas a ella la internaron, pero nadie se enteró. Ella bajó 10 kilos”, contó Yanina Latorre al referirse al momento en el que el músico habría comenzado a tener un papel más importante en la vida de la cantante. Luego agregó: “Cuando la internaron, Tiago la fue a ver. Ellos son amigos de los 14 años de Tiago y 19 de ella. A partir de ahí empezaron a hablar, se fueron después de la internación a Cañuelas con el grupo de amigos y se viralizaron esas fotos”.

La relación también habría sido comunicada a Luck Ra antes de hacerse pública. Según el relato de Yanina Latorre, ambos decidieron hablar con el cantante para contarle que estaban comenzando una relación. “Lo primero que hicieron fue llamarlo y contarle que estaban empezando a salir. Luck Ra les dijo ‘hagan lo que quieran, a mí no me importa, a mí se me fue el amor, a mí ella no me importa, yo me quiero divertir’”, aseguró la periodista.

La Joaqui y Luck Ra habían terminado su relación meses atrás y, posteriormente, comenzaron a aparecer distintas versiones sobre los motivos de la separación y sobre la posibilidad de que Tiago PZK estuviera involucrado en la nueva etapa sentimental de la cantante. Ahora, con las fotografías compartidas desde la casa de la mamá de El Noba y la presentación formal ante personas cercanas a La Joaqui, el vínculo quedó expuesto públicamente.