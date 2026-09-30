El denunciante de Maxi Ghione rompió el silencio por C5N: "Cuando llegué él ya estaba consumiendo"

En ese mismo sentido, el joven amplió el panorama sobre el cuadro de consumo que presentaba la figura pública durante la jornada: "No estuvimos tomando todo el tiempo, yo estaba tranquilito y él tomaba cada tanto porque ya desde las 5 de la mañana me venía llamando".

Tarragona aclaró además el momento exacto en el que el imputado decidió exhibir el armamento para amedrentarlo en el inmueble, reconstruyendo la secuencia ocurrida cuando intentó desplazarse dentro del lugar: "Yo en un momento atino a pararme abre la alacena y me dijo mira lo que tengo y están cargadas, pro las dudas".

Durante la entrevista periodística, el entrevistado hizo hincapié en el dramático estado de vulnerabilidad que experimentó dentro del domicilio al encontrarse acorralado y sin posibilidad de pedir auxilio, precisando los condicionamientos que sufrió: "Si yo no nombro y paso el tema de las capturas con la cocaína y me hago cargo que estoy haciendo tratamiento no estoy perdido, había tomado una o dos veces porque cuando ya vi cómo estaba el chabón, me encerró, cuando vi que saca los dos revolver ya no me dejaba agarrar el teléfono, no podía ir al baño, no dejaba pararme".

"No hubo sexo. Tenía un poco de cocaína, ya venía tomando desde antes, pero no me acuerdo muy bueno", aclaró el denunciante.

Una vez que logró abandonar la propiedad al caer la noche, Tarragona intentó cobrar la tarifa acordada mediante mensajería privada, encontrándose con la negativa rotunda del artista y maniobras para eludir el pago: "Obviamente yo cuando logro poder irme a la noche le escribo y cuando a él se le había pasado el estado, me escribe porque obviamente no tiene un peso, no me quería pagar y de más"

Por otro lado, Ezequiel explicó: "Obviamente se atajó con que él es heterosexual y de más, pero si yo le voy a vender cocaína no voy a hacer semejante denuncia, me parece poco lógico". Asimismo, según explicó: "Él agarró el lado de la cocaína para decirme "no te pago" y le pregunté de dónde sacó mi número, ahí me aclaró que se lo pasó otro tranza. Entonces yo le pregunté si está seguro porque está la captura donde él me empieza a escribir y borra todo".

El denunciante confió plenamente en el accionar de la Policía de Investigaciones (PDI) para recuperar el material probatorio eliminado en los dispositivos móviles de ambos al remarcar: "Si la PDI va a apretar los teléfonos, claramente sale todo ahí".

Finalmente, frente a las críticas y especulaciones mediáticas que lo acusan de buscar repercusión en la prensa, el trabajador sexual concluyó la entrevista remarcando su trayectoria personal y los verdaderos motivos que lo llevaron a acudir a la Justicia: "Soy trabajador sexual y viví muchos años en Buenos Aires. Conozco a mucha gente famosa, la gente dice que quiero fama, pero esto me ha pasado mucho, nada más que hice la denuncia porque me han amenazado".