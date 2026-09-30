La anhelada noticia que trajo el parte médico de Mirtha Legrand

Cómo evoluciona la neumopatía de Mirtha Legrand y cuándo habrá un nuevo parte

El documento formal, que lleva la firma del director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, detalla que la histórica presentadora ya fue trasladada a una habitación común. Allí permanece bajo cuidado profesional y estrictamente acompañada por su círculo familiar íntimo, quienes aprovecharon la difusión del texto institucional para agradecer las "muestras permanentes de cariño" enviadas por el público y sus colegas.