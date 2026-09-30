La anhelada noticia que trajo el parte médico de Mirtha Legrand
El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. La conductora presenta una franca mejoría y está con su familia.
La reconocida conductora Mirtha Legrand evoluciona favorablemente tras haber sido internada por un cuadro de neumopatía. Según el último comunicado oficial emitido este miércoles por las autoridades del Sanatorio Mater Dei, la diva de los almuerzos se encuentra en franca mejoría y rodeada de sus afectos.
Cómo evoluciona la neumopatía de Mirtha Legrand y cuándo habrá un nuevo parte
El documento formal, que lleva la firma del director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, detalla que la histórica presentadora ya fue trasladada a una habitación común. Allí permanece bajo cuidado profesional y estrictamente acompañada por su círculo familiar íntimo, quienes aprovecharon la difusión del texto institucional para agradecer las "muestras permanentes de cariño" enviadas por el público y sus colegas.
IMPORTANTE: El Gobierno activó un feriado tras la despedida de Lionel Messi con el Decreto 1430 que prende una ley de 1940
Asimismo, la clínica ubicada en el barrio porteño de Palermo anticipó cómo continuará el manejo de la información respecto a la salud de la figura televisiva durante los próximos días. De no mediar cambios imprevistos en su recuperación clínica, el próximo parte médico será difundido oficialmente el viernes venidero.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario