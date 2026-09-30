Juana Viale habló de Mirtha Legrand: cómo está y qué hace durante su internación

Seguidamente, la nieta de la diva le envió un sentido saludo al aire al expresar: “Está mejorando, pero bueno, a su ritmo, por supuesto. ¡Un beso, abuela!”.

Esta complicación de salud representa el segundo episodio médico que afronta la estrella en el mes de septiembre. La primera internación se desató a raíz de un problema respiratorio bronquial que le impidió acudir al piso de grabado el 4 de septiembre, recibiendo el alta el domingo 13 tras seis días de observación. Sin embargo, cinco días más tarde, el 18 de septiembre, volvió a ingresar al sanatorio por la afección pulmonar actual, lo que obligó a Juana a asumir la conducción de las mesas nocturnas durante tres fines de semana consecutivos.

La incomodidad de Juana Viale al liderar "La Noche de Mirtha"

En su paso por "Otro Día Perdido", la conductora hizo un balance sobre los desafíos que implica cubrir el lugar de su abuela al frente del legendario programa de los sábados por la noche, admitiendo que se siente mucho más a gusto en "Almorzando con Juana": “En la suplencia, cuando vienen amigos o conocidos, es más ameno y lo disfruto más”.

Al establecer una clara comparación con el perfil de debate político y de actualidad que caracteriza al formato nocturno, Viale concluyó sobre los momentos de mayor tensión que se generan en la mesa: “Cuando viene gente que le gusta la riña o la política, es otro tono. Tenés que hacer preguntas más incómodas. Y, a mí no me gusta incomodar”.