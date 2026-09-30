Juana Viale habló de Mirtha Legrand: cómo está y qué hace durante su internación
La Chiqui se encuentra internada en el Mater Dei desde el 18 de septiembre, pero ahora evoluciona favorablemente según contó su nieta.
La salud de Mirtha Legrand, la máxima figura de la televisión argentina mantiene en estado de alerta al ambiente artístico. A casi dos semanas de su ingreso al Sanatorio Mater Dei tras diagnosticársele una neumopatía a sus 99 años de edad, Juana Viale rompió el silencio para llevar tranquilidad a la audiencia y compartir cómo transcurre el proceso de recuperación de su abuela, quien no pierde el contacto con la actualidad mediática mientras permanece hospitalizada.
La icónica conductora debió ser ingresada a la institución médica el pasado 18 de septiembre. A partir de esa fecha, su nieta tomó el mando de las grabaciones de "La Noche de Mirtha" y dio continuidad a su labor al frente de "Almorzando con Juana", ambas emisiones emitidas por la pantalla de El Trece.
Durante una charla con Mario Pergolini en el ciclo "Otro Día Perdido", Viale reflexiono sobre la evolución de La Chiqui al manifestar: “Ella está muy bien. Está avanzando, está mejorando, tiene sus mejorías, pero bueno, es una mujer grande”.
Los dichos de la actriz coinciden con el último reporte emitido por las autoridades del Sanatorio Mater Dei, fechado el 28 de septiembre. El documento, que lleva la firma del director médico Enrique Echagüe, certificó que la diva “continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico” y destacó el acompañamiento de su entorno afectivo, además del agradecimiento de la diva por “el cariño y respeto dispensado”. Si el cuadro no presenta modificaciones, la clínica difundirá una nueva actualización de salud este miércoles.
Pese a encontrarse internada, Legrand mantiene intactos los hábitos que signaron su carrera. Viale sorprendió al revelar la intensa actividad de su abuela frente a la pantalla chica: “Ve la tele. Todo. Ve los programas de ella, ve los noticieros. Hoy está viendo esto. Muy atenta, muy activa”.
Seguidamente, la nieta de la diva le envió un sentido saludo al aire al expresar: “Está mejorando, pero bueno, a su ritmo, por supuesto. ¡Un beso, abuela!”.
Esta complicación de salud representa el segundo episodio médico que afronta la estrella en el mes de septiembre. La primera internación se desató a raíz de un problema respiratorio bronquial que le impidió acudir al piso de grabado el 4 de septiembre, recibiendo el alta el domingo 13 tras seis días de observación. Sin embargo, cinco días más tarde, el 18 de septiembre, volvió a ingresar al sanatorio por la afección pulmonar actual, lo que obligó a Juana a asumir la conducción de las mesas nocturnas durante tres fines de semana consecutivos.
La incomodidad de Juana Viale al liderar "La Noche de Mirtha"
En su paso por "Otro Día Perdido", la conductora hizo un balance sobre los desafíos que implica cubrir el lugar de su abuela al frente del legendario programa de los sábados por la noche, admitiendo que se siente mucho más a gusto en "Almorzando con Juana": “En la suplencia, cuando vienen amigos o conocidos, es más ameno y lo disfruto más”.
Al establecer una clara comparación con el perfil de debate político y de actualidad que caracteriza al formato nocturno, Viale concluyó sobre los momentos de mayor tensión que se generan en la mesa: “Cuando viene gente que le gusta la riña o la política, es otro tono. Tenés que hacer preguntas más incómodas. Y, a mí no me gusta incomodar”.
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