El descargo de Alfa de Gran Hermano por el violento hecho que protagonizó junto a un tiktoker en la calle: qué dijo
El exparticipante del reality se vio envuelto en una fuerte discusión en plena calle tras ser señalado por un supuesto accidente.
Walter 'Alfa' Santiago, el ex participante de Gran Hermano, protagonizó un nuevo escándalo luego de que este lunes 3 de noviembre se viralizara rápidamente un video en redes sociales en el que se lo observa en una acalorada discusión con dos motociclistas que lo acusaron de haberlos chocado y haberse dado a la fuga. El video, que llegó a superar las 500 mil reproducciones en TikTok antes de ser eliminado, fue grabado por los propios afectados.
En las imágenes, grabadas por los motociclistas, se observa al exparticipante del reality show vestido con una remera gris, pantalón blanco y lentes espejados. En una de las secuencias se lo ve bajando de su camioneta Mercedes Benz gris mientras uno de los hombres lo increpa a los gritos: “Viejo pelo..., venís manejando como un bolu...”, se escucha decir al conductor de la moto. Alfa, por su parte, sostiene el teléfono en la mano y le responde: “Estos tipos me quieren afanar, mirá, acá están”, mientras graba la situación.
El motociclista siguió insultándolo y le reclamaba por su forma de conducir, mientras el ex GH insistía en que estaba siendo víctima de un intento de robo. “Sacá la manito, dale”, le dice, mientras señala la patente de la moto y agrega: “Ahí la tenés, tapada con un billete de 50 pesos”. El intercambio dura algunos segundos y termina con el mediático subiendo de nuevo a su camioneta.
El material que circula en redes muestra un intercambio tenso, con insultos de ambas partes. Mientras los motociclistas acusan al conductor de haberse escapado tras un choque, Alfa intenta registrar el momento con su celular, filmando la patente de la moto y repitiendo que estaba siendo “perseguido”. La situación termina cuando él se sube nuevamente a la camioneta y se aleja del lugar.
El descargo de Alfa tras el choque
Según su versión, los motociclistas comenzaron a seguirlo tras advertir que conducía un vehículo de alta gama. “Me siguieron. Cuando yo doblo, doblan detrás mío y cometí el error de frenar y bajarme, porque si estaban con un ‘chumbo’, me ponían. Así de simple”, relató en un video que publicó en redes sociales.
Posteriormente, amplió su relato y detalló cómo se desarrolló la escena: “Eran dos imbéciles arriba de una moto. Me empezaron a seguir. Cuando me fijo, tenían la patente tapada con un papel, después me di cuenta de que era un billete de 50 pesos. Doblo una esquina, doblan detrás mío. Mañana voy a ir a la comisaría a hacer la denuncia y a pedir las cámaras”.
En otro tramo, reforzó su defensa: “Para mí estaban afanando en moto y cuando me vieron, se asustaron. Por eso el que manejaba le dijo al otro: ‘Vamos, vamos, vamos’”.
Luego aseguró: ''Mirá, imbécil, si te choqué, mañana voy a la comisaría a pedir todas las cámaras. Cuando sos conocido, pasan estas cosas''.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario