El descargo de Alfa de Gran Hermano por el violento hecho que protagonizó junto a un tiktoker en la calle: qué dijo

Según su versión, los motociclistas comenzaron a seguirlo tras advertir que conducía un vehículo de alta gama. “Me siguieron. Cuando yo doblo, doblan detrás mío y cometí el error de frenar y bajarme, porque si estaban con un ‘chumbo’, me ponían. Así de simple”, relató en un video que publicó en redes sociales.

Posteriormente, amplió su relato y detalló cómo se desarrolló la escena: “Eran dos imbéciles arriba de una moto. Me empezaron a seguir. Cuando me fijo, tenían la patente tapada con un papel, después me di cuenta de que era un billete de 50 pesos. Doblo una esquina, doblan detrás mío. Mañana voy a ir a la comisaría a hacer la denuncia y a pedir las cámaras”.

En otro tramo, reforzó su defensa: “Para mí estaban afanando en moto y cuando me vieron, se asustaron. Por eso el que manejaba le dijo al otro: ‘Vamos, vamos, vamos’”.

Luego aseguró: ''Mirá, imbécil, si te choqué, mañana voy a la comisaría a pedir todas las cámaras. Cuando sos conocido, pasan estas cosas''.