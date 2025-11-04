Beto Casella abandona Bendita TV y se prepara para debutar en América

Un giro de 180 grados se avecina en la carrera de Beto Casella: tras años al frente de Bendita, el reconocido conductor abandona Canal 9 y se muda a América para la temporada 2026. La noticia fue confirmada en el programa LAM por Ángel de Brito, quien reveló los pormenores del pase que se ha convertido en el tema más comentado de la televisión argentina. Con este movimiento, Casella se integra a una pantalla que ha mostrado una fuerte apuesta por la renovación en su franja horaria estelar.