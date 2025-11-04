Beto Casella abandona Bendita TV y se prepara para debutar en América
Luego de años frente a Bendita TV y tras un escándalo con Canal 9, el conductor oficialmente abandona el ciclo para debutar en otro canal. Los detalles.
Un giro de 180 grados se avecina en la carrera de Beto Casella: tras años al frente de Bendita, el reconocido conductor abandona Canal 9 y se muda a América para la temporada 2026. La noticia fue confirmada en el programa LAM por Ángel de Brito, quien reveló los pormenores del pase que se ha convertido en el tema más comentado de la televisión argentina. Con este movimiento, Casella se integra a una pantalla que ha mostrado una fuerte apuesta por la renovación en su franja horaria estelar.
“Estamos en condiciones de confirmar que Beto Casella el año que viene es figura de América y estará a las 22 con su programa y con casi todo su elenco”, anunció De Brito al aire, lo que desató aplausos en el estudio y una ola de comentarios en las redes sociales. Aunque los rumores sobre su salida del Nueve venían circulando desde hacía semanas, la confirmación sorprendió a la audiencia.
El periodista de espectáculos amplió la información, dejando en claro la gran expectativa que tiene el canal América con esta incorporación: “Va a ser una bomba eso, para otra en esta pantalla”.
Según trascendió, el conductor rescindirá su contrato con Canal 9 “en buenos términos” y el acuerdo con América ya estaría cerrado. En las últimas semanas, su producción había estado manteniendo reuniones con las autoridades de América para definir los detalles del nuevo ciclo, que buscará conservar la esencia de Bendita pero con una impronta renovada en su nueva casa.
De Brito detalló la ubicación en la grilla y la conformación del equipo: “Al final arreglaron lo que tenían que arreglar y el año que viene, a partir de febrero, va a estar pegadito a LAM en América con su programa y casi todos sus compañeros, menos Edith, que se va a quedar en Canal 9 para conducir la nueva versión de Bendita”. Esta jugada promete sacudir la competencia en el horario nocturno.
“Aplauso. Bienvenido, Beto”, cerró el conductor de LAM, oficializando el pase: Beto Casella estará en América a partir del 2026 después de tantos rumores y especulaciones.
