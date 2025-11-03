Violento episodio con Alfa de Gran Hermano en plena vía pública por un casi choque: "Manejás como un anciano"

Entre insultos y algún amague de agresión, Alfa intentaba tomarle la placa a sus rivales de la vía pública. "Tiene la patante tapada con un billete de 50 pesos", se quejó Santiago.

Lo cierto es que no es el primer problema callejero que sufre el famoso exconcursante que incluso sonaba para regresar a la casa en la nueva edición. Hace unas semanas, en la localidad de Tigre, se vio involucrado en un incidente vial luego de chocar con su auto a un hombre que circulaba en bicicleta.

Apenas minutos después del accidente, un video captando el momento exacto comenzó a circular y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, generando gran repercusión entre los usuarios y despertando múltiples comentarios sobre lo sucedido.