Violento episodio con Alfa de Gran Hermano en plena vía pública por un casi choque: "Manejás como un anciano"
Una acalorada discusión de tránsito, con denuncias cruzadas, casi termina con agresiones entre el mediático y dos motociclistas. El momento se volvió viral.
El exparticipante de Gran Hermano, Walter Santiago, conocido como "Alfa", volvió a protagonizar un episodio violento y controvertido en la vía pública, cuando unos jóvenes motociclistas lo filmaron luego de que casi los chocara con su camioneta.
"Alfa nos chocó y se dio a la fuga", dice el video de TikTok que se volvió viral y en el que se lo observa al mediático cerca de agarrarse a trompadas con dos motociclistas.
En las imágenes se lo ve al exparticipante del reality más famoso del país bajarse de su camioneta importada para discutir con dos jóvenes que le reclamaban alguna maniobra. Uno de ellos filmó todo.
"Viejo tarado, te rompo toda la camioneta acá nomás", lo cruzó uno de los motociclistas, mientras que el mediático volvió a su vehículo para tomar su celular y también registrar la escena. "Estos dos tipos me quieren afanar", denunció, sin un motivo aparente para tal acusación.
En este marco, la tensión comenzó a escalar en plena vía pública. "Venís manejando como un boludo. Viejo pelotudo. Venís manejando como un anciano y encima querés tener razón", insistió uno de los motociclistas.
Entre insultos y algún amague de agresión, Alfa intentaba tomarle la placa a sus rivales de la vía pública. "Tiene la patante tapada con un billete de 50 pesos", se quejó Santiago.
Lo cierto es que no es el primer problema callejero que sufre el famoso exconcursante que incluso sonaba para regresar a la casa en la nueva edición. Hace unas semanas, en la localidad de Tigre, se vio involucrado en un incidente vial luego de chocar con su auto a un hombre que circulaba en bicicleta.
Apenas minutos después del accidente, un video captando el momento exacto comenzó a circular y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, generando gran repercusión entre los usuarios y despertando múltiples comentarios sobre lo sucedido.
