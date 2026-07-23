El descargo de Javier Bardem tras la polémica por la final frente a España: "Milei no representa a Argentina"

Además, Bardem negó acusaciones de discriminación y fue tajante al asegurar que nunca catalogó a la Argentina como un país xenófobo o racista. Es más, para bajar la tensión, destacó al país como un "ejemplo e inspiración" mundial en materia de Derechos Humanos por sus procesos de reparación y justicia ante las víctimas de la última dictadura militar, un proceso que lamentó que no se haya realizado de igual forma en España.