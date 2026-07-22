Wanda Nara apuesta a los negocios con una "academia para mujeres": de qué se trata y cuánto sale

Además, reveló que probó personalmente la capacitación antes de lanzarla. "Lo hice varias veces y es espectacular. Me he quedado noches leyendo y sin dormir. Les puedo asegurar que se lo van a devorar, les va a encantar", afirmó.

Academia Wanda Nara: cuánto cuesta el curso y qué incluye

"No te voy a mostrar una fórmula, te voy a dar la mía", es el lema con el que Wanda Nara presenta su nueva academia. El curso tiene un valor de 100.000 pesos, se paga en una única cuota y reúne contenidos exclusivos narrados por la propia empresaria.

De acuerdo con la información publicada en la plataforma, quienes se inscriban tendrán acceso a módulos online, actividades, una comunidad privada y acceso de por vida al material. Al completar la capacitación y aprobar un examen final, recibirán un diploma personalizado que certifica la realización del curso.