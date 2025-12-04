Rosalía se presentará en el Movistar Arena: fechas y cómo comprar entradas

La cantante española ofrecerá dos conciertos el 1 y 2 de agosto de 2026 en el Movistar Arena, dentro del marco de la gira Lux Tour 2026. Las entradas estarán disponibles a través del sitio web del Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes Santander se realizará el miércoles 10 de diciembre, de 10 a 16 h, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés, mientras que la venta general comenzará el jueves 11 de diciembre a la misma hora.