La Mona Jiménez debió pasar por el quirófano: cómo se encuentra de salud

la mona jimenez

El 2024 también trajo complicaciones, cuando una gastroenteritis aguda lo llevó a una nueva hospitalización y a cancelar shows ya programados. Estos antecedentes, sumados a su extensa trayectoria artística, reforzaron la necesidad de extremar cuidados y atención médica permanente. Por eso, aunque esta reciente intervención no reviste gravedad, el seguimiento resulta clave para evitar nuevos contratiempos.

Pese al desgaste lógico que implica cualquier cirugía, allegados al músico aseguraron que se encuentra de buen ánimo, rodeado de su familia y dispuesto a retomar sus actividades una vez que los médicos lo autoricen. La expectativa está puesta en que pueda regresar a los escenarios sin restricciones, reafirmando su liderazgo indiscutido dentro del cuarteto y preparando el camino para un 2026 que, si la recuperación continúa como hasta ahora, lo encontrará nuevamente frente a miles de seguidores.