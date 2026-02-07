El descargo de Mirtha Legrand luego de la salida de Jimena Monteverde: "Nadie me explico nada, es agotador"
La conductora rompió el silencio sobre la ausencia de la cocinera del programa de los sábados en El Trece, que generó repercusiones en la previa del programa.
En la previa de una nueva emisión de La Noche de Mirtha por El Trece, Mirtha Legrand rompió el silencio y se refirió al regreso del ciclo a Buenos Aires, marcado por una ausencia que no pasó desapercibida: la de Jimena Monteverde, la cocinera que se ganó su corazón y el de su nieta Juana Viale en las mesazas.
La conductora expresó su sorpresa y malestar al enterarse de la situación ya con el programa en marcha, dejando en claro que no había sido informada previamente sobre la decisión. “No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada”, lanzó, evidenciando su enojo por lo ocurrido.
En ese contexto, Mirtha también hizo referencia al exigente ritmo de trabajo que atraviesa en medio de estas circunstancias. “Yo me vuelvo a estudiar los currículum de mis invitados. Ayer estuve hasta las 3 de la madrugada. Es agotador”, afirmó, dando cuenta del esfuerzo que implica cada emisión.
A su vez, en SQP, Martín Salwe aportó detalles sobre cómo se habría desarrollado el momento en el que la histórica conductora advirtió que su cocinera de confianza no estaba presente, situación que habría generado incomodidad detrás de cámara.
Durante el debate en el programa, Sabrina Rojas contextualizó el conflicto y explicó los motivos que habrían llevado a la ausencia de Monteverde: “Recordemos que Jimena Monteverde se tenía que bajar del programa de Mirtha y Juana, porque ella tiene su programa”.
Más adelante, el panelista amplió la información y reveló cómo se vivió la grabación puertas adentro: “Se grabó el programa y salió perfecto. Mirtha estuvo con muchos ánimos, realmente salió de 10. Pero en un momento determinado notó la ausencia de Jimena. Ella no estaba al tanto de la situación, no le habían avisado. En esta oportunidad, la comida estuvo a cargo del equipo de producción gastronómica y, cuando se sentó a la mesa, el plato ya estaba servido”.
Finalmente, también se refirió a otros detalles que no habrían sido del agrado de la Chiqui “Se grabó con la locución de la locutora y a Mirtha no le gustó. Hay cosas que sí le gustaron, que vio y se impactó. Me dijeron que a Mirtha le faltó Jimena Monteverde”, concluyó.
