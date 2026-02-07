El descargo de Mirtha Legrand luego de la salida de Jimena Monteverde: "Nadie me explico nada, es agotador"

Más adelante, el panelista amplió la información y reveló cómo se vivió la grabación puertas adentro: “Se grabó el programa y salió perfecto. Mirtha estuvo con muchos ánimos, realmente salió de 10. Pero en un momento determinado notó la ausencia de Jimena. Ella no estaba al tanto de la situación, no le habían avisado. En esta oportunidad, la comida estuvo a cargo del equipo de producción gastronómica y, cuando se sentó a la mesa, el plato ya estaba servido”.

Finalmente, también se refirió a otros detalles que no habrían sido del agrado de la Chiqui “Se grabó con la locución de la locutora y a Mirtha no le gustó. Hay cosas que sí le gustaron, que vio y se impactó. Me dijeron que a Mirtha le faltó Jimena Monteverde”, concluyó.