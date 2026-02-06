Aseguran que peligra la continuidad de Jimena Monteverde en los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale
La cocinera habría quedado en el centro de una interna televisiva que complicaría su continuidad en los programas del fin de semana.
Jimena Monteverde estaría a punto de ser desvinculada de los programas conducidos por Mirtha Legrand y su nieta, Juana Viale en El Trece.
La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien habló de un delicado momento personal de la cocinera en medio de esta situación laboral. "Jimena está en llanto confirman esta situación hace una semana. Ella quiere quedarse pero en el canal le pidieron que no vaya más”, expresó.
El conflicto tendría que ver con el presente de Monteverde como conductora de La cocina rebelde (El Trece). Hasta ahora, la chef grababa su programa los viernes y luego se trasladaba para cumplir con sus compromisos culinarios en los ciclos de Mirtha y Juana. Sin embargo, el posible pase a emisiones en vivo haría prácticamente imposible sostener ambas obligaciones.
En ese contexto, Martín Salwe en SQP (América TV) lanzó una versión aún más fuerte: "Estaría desvinculada del programa de Mirtha, ya no iría al próximo".
Pero la historia dio un giro minutos después. Majo Martino, en el mismo programa, reveló que se comunicó directamente con la cocinera para conocer su postura. Según contó la panelista, Monteverde negó rotundamente su salida: "Dice que no se va. Firmó por contrato que va a grabar su propio programa y después se va a lo de Mirtha".
Por último, también se mencionó el costado económico del conflicto: “También es un tema económico, es un sueldo menos”. Mientras tanto, el futuro de Jimena Monteverde en el universo de Mirtha Legrand sigue siendo una incógnita.
Por ahora, Jimena Monteverde continúa ligada a ambos proyectos, aunque la polémica dejó al descubierto la tensión que genera su nuevo rol como conductora. Mientras las versiones siguen cruzándose, la gran incógnita es si podrá sostener el ritmo laboral o si, más temprano que tarde, la mesa más famosa del país sufrirá una importante baja.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario