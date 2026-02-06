Aseguran que peligra la continuidad de Jimena Monteverde en los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale

En ese contexto, Martín Salwe en SQP (América TV) lanzó una versión aún más fuerte: "Estaría desvinculada del programa de Mirtha, ya no iría al próximo".

Pero la historia dio un giro minutos después. Majo Martino, en el mismo programa, reveló que se comunicó directamente con la cocinera para conocer su postura. Según contó la panelista, Monteverde negó rotundamente su salida: "Dice que no se va. Firmó por contrato que va a grabar su propio programa y después se va a lo de Mirtha".

Por último, también se mencionó el costado económico del conflicto: “También es un tema económico, es un sueldo menos”. Mientras tanto, el futuro de Jimena Monteverde en el universo de Mirtha Legrand sigue siendo una incógnita.

Por ahora, Jimena Monteverde continúa ligada a ambos proyectos, aunque la polémica dejó al descubierto la tensión que genera su nuevo rol como conductora. Mientras las versiones siguen cruzándose, la gran incógnita es si podrá sostener el ritmo laboral o si, más temprano que tarde, la mesa más famosa del país sufrirá una importante baja.