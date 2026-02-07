Patricia Bullrich amaga con dejar el Senado por una candidatura a jefa de Gobierno: "El Ejecutivo me gusta"
En la mesa de Mirtha Legrand, la exministra de Seguridad ya avisa que podría postularse en la Ciudad y hasta no descartó ser parte de una fórmula presidencial con Milei.
En una charla distendida pero a la que no le faltaron chicanas por parte de la conductora Mirtha Legrand, la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, visitó La Noche de Mirtha para repasar su actualidad legislativa y sus proyecciones de carrera, y sorprendió al revelar la posible chance de ser candidata a vicepresidenta.
Con el tono que se la caracteriza, la dirigente reconoció que la transición de una gestión de acción directa como el Ministerio de Seguridad a una de debate fue un desafío. “Vengo de una actividad más ejecutiva y me costó recuperar la gimnasia parlamentaria; ese proceso de reunir votos es agotador”, argumentó.
En este marco, Bullrich reveló que, para sostener el ritmo de la alta política, se apoya en una disciplina personal innegociable. “Primero hago gimnasia o tenis una hora a la mañana para mantener el cuerpo”, detalló, subrayando que este equilibrio físico es fundamental para afrontar la intensidad del Senado.
Patricia Bullrich: ¿Vicepresidencia o Jefatura de Gobierno?
La pregunta sobre su futuro no tardó en llegar, y la senadora dejó algunas puertas abiertas, para sorpresa de televidentes y de la propia Mirtha Legrand.
Bullrich admitió que los roles de gestión, como la Jefatura de Gobierno porteño, le resultan más atractivos por su agilidad. "El Ejecutivo siempre me gusta, las cosas son más rápidas allí", señaló.
Al ser consultada sobre la posibilidad de integrar una fórmula nacional, la exministra evitó los personalismos. Aseguró que no está enfocada en elegir un cargo específico, sino en estar “donde crean que voy a poder ser más útil” para el proyecto político.
Camaleónica como de costumbre, con estas declaraciones, Bullrich reafirma que, si le dan la oportunidad, está dispuesta a abandonar el Senado para sumarse a un rol ejecutivo de la mano de La Libertad Avanza.
