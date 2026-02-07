Patricia Bullrich amaga con dejar el Senado por una candidatura a jefa de Gobierno: "El Ejecutivo me gusta"

Al ser consultada sobre la posibilidad de integrar una fórmula nacional, la exministra evitó los personalismos. Aseguró que no está enfocada en elegir un cargo específico, sino en estar “donde crean que voy a poder ser más útil” para el proyecto político.

Camaleónica como de costumbre, con estas declaraciones, Bullrich reafirma que, si le dan la oportunidad, está dispuesta a abandonar el Senado para sumarse a un rol ejecutivo de la mano de La Libertad Avanza.