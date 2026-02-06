El adiós que conmueve y le duele a Mirtha Legrand
La conductora se habría mostrado incómoda con la producción luego de enterarse de que la chef no seguiría en el ciclo, una noticia que la sorprendió.
El regreso de Mirtha Legrand a Buenos Aires no habría sido tan placentero como las semanas que pasó al aire desde Mar del Plata, ciudad con la que mantiene un vínculo afectivo especial. Tras esa etapa de entusiasmo, comenzó a circular con fuerza una versión que la habría afectado de manera directa: la posible salida de Jimena Monteverde de La Noche de Mirtha, una decisión atribuida a la producción del programa.
La confirmación del rumor llegó este viernes 6 de febrero, durante una jornada de grabación que, según trascendió, tuvo un clima particular. Al ocupar su lugar en la mesa, la conductora advirtió que la cocinera no estaba presente, una ausencia que no pasó inadvertida. La relación cercana que ambas habían construido con el tiempo habría hecho que la situación resultara especialmente dolorosa para la Chiqui, al punto de generarle enojo y una profunda tristeza.
En SQP (América TV) reconstruyeron cómo se habría vivido ese momento puertas adentro del estudio y describieron el ambiente que se percibía durante la grabación. Además, el ciclo recogió el testimonio de Pía Shaw, una de las invitadas del programa que se emitirá este sábado 7 de febrero, quien dio su visión sobre lo sucedido.
"Recordemos que Jimena Monteverde se tenía que bajar del programa de Mirtha y Juana, porque ella tiene su programa", señaló Sabrina Rojas al contextualizar la situación.
Por su parte, Martín Salwe aportó información basada en versiones internas y explicó: “Se grabó el programa y salió perfecto. Mirtha estuvo con muchos ánimos, realmente salió de 10. Pero en un momento determinado notó la ausencia de Jimena. Ella no estaba al tanto de la situación, no le habían avisado. En esta oportunidad, la comida estuvo a cargo del equipo de producción gastronómica y, cuando se sentó a la mesa, el plato ya estaba servido”.
Finalmente, se sumaron más detalles sobre el malestar que habría sentido la conductora durante la grabación. "Se grabó con la locución de la locutora y a Mirtha no le gustó. Hay cosas que sí le gustaron, que vio y se impactó. Me dijeron que a Mirtha le faltó Jimena Monteverde", explicaron al referirse a la reacción de la histórica figura de la televisión.
