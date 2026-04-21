El desconsolado llanto de La Zilli por la eliminación de Martín en Gran Hermano: "No te vayas"

“No quiero que te vayas”, exclamó la joven con desesperación, una frase que fue captada por los micrófonos mientras el resto de los jugadores intentaba contenerla sin éxito. Las cámaras de la producción registraron cada instante de su llanto desconsolado, material que en cuestión de minutos inundó las redes sociales, convirtiéndose en el fragmento más compartido de la noche.

Con la partida de Martín Rodríguez y la baja imprevista de La Maciel, el mapa de poder en la "Generación Dorada" se ha vuelto a transformar. La salida de un perfil fuerte como el del deportista representa un duro golpe para la estrategia de su bando, dejando a los sobrevivientes en una posición de vulnerabilidad.

Esta edición del programa sigue batiendo récords de tensión emocional, acumulando una serie de retiros, expulsiones y eliminaciones que mantienen al espectador en un estado de alerta constante. Tras los sucesos de este lunes, la convivencia entra en una nueva fase de incertidumbre donde el equilibrio mental parece ser el activo más escaso entre los protagonistas.