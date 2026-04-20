El enigmático mensaje de Santiago del Moro sobre Gran Hermano: "Chau"

Naza: Quien busca revalidar su apoyo popular tras una semana de intensos cruces de convivencia.

Martín: Uno de los estrategas del grupo que atraviesa su momento más crítico dentro del juego.

La Maciel: Cuya nominación ha movilizado a una base de fans que promete dar batalla hasta el último minuto de la votación.

El tono del mensaje de Del Moro sugiere que la gala de las 22:30 no será un lunes más en el calendario de Telefe. La utilización del hashtag de la temporada y el énfasis en el "Chau!" han hecho que los analistas del programa especulen con la posibilidad de un cambio de reglas, un ingreso inesperado o un anuncio que altere el rumbo de los participantes, incluyendo una expulsión.