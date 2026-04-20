El enigmático mensaje de Santiago del Moro sobre Gran Hermano: "Chau"
El conductor compartió en su cuenta de Instagram una historia que causó cierta intriga entre los espectadores. Conocé qué dijo y los detalles.
La expectativa alrededor de la gala de eliminación de Gran Hermano de este lunes ha alcanzado niveles de máxima tensión tras una misteriosa publicación realizada por el conductor del ciclo, Santiago del Moro. A través de su cuenta oficial de Instagram, el presentador lanzó un mensaje que descolocó a los seguidores del reality y encendió las teorías conspirativas sobre lo que sucederá en la casa más famosa del país.
Del Moro eligió una estética minimalista y sombría para su anuncio: una placa negra con la imagen de una puerta que se abre y se cierra, acompañada por una palabra lapidaria que no deja lugar a dudas sobre la finalidad de la noche. "Chau!" hoy 22:30 todo #GranHermano, escribió el conductor, dejando un clima de incertidumbre total entre los espectadores de la denominada "generación dorada" del programa.
Una gala de eliminación con aroma a final anticipada
Si bien el mensaje fue breve y enigmático, todas las miradas apuntan a la resolución de la placa de nominados que mantiene en vilo al público. La referencia a la puerta que se cierra parece ser la metáfora definitiva para el destino de uno de los tres participantes que hoy se juegan su permanencia en la competencia.
La placa de esta noche cuenta con tres nombres de peso que han generado fuertes divisiones en las redes sociales:
-
Naza: Quien busca revalidar su apoyo popular tras una semana de intensos cruces de convivencia.
Martín: Uno de los estrategas del grupo que atraviesa su momento más crítico dentro del juego.
La Maciel: Cuya nominación ha movilizado a una base de fans que promete dar batalla hasta el último minuto de la votación.
El tono del mensaje de Del Moro sugiere que la gala de las 22:30 no será un lunes más en el calendario de Telefe. La utilización del hashtag de la temporada y el énfasis en el "Chau!" han hecho que los analistas del programa especulen con la posibilidad de un cambio de reglas, un ingreso inesperado o un anuncio que altere el rumbo de los participantes, incluyendo una expulsión.
La "Generación Dorada" de jugadores se enfrenta a una de las definiciones más ajustadas en lo que va de la edición. Con la puerta lista para cerrarse detrás de uno de los nominados, la incertidumbre planteada por Santiago del Moro solo aumenta la presión sobre Naza, Martín y La Maciel, quienes desconocen que, fuera de la casa, el clima ya está preparado para una despedida que promete ser histórica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario