Andrea del Boca se reencontró con sus compañeros de Gran Hermano: ¿vuelve al reality?

Andrea y Nick

Entre los mensajes que acompañaron las publicaciones, se destacó el de Mavinga, quien escribió: "Con mi mamá postiza Andrea, te amo". Nick también se refirió a la actriz como su “segunda mamá”, mientras que Lola expresó cuánto la había extrañado. Franco, en tanto, compartió una imagen en blanco y negro junto a Andrea con tres corazones.

Andrea y Mavinga

El detalle que encendió las especulaciones

Más allá del reencuentro, el foco de atención estuvo puesto en un breve video que Andrea compartió junto a Kennys Palacios. En el clip, la actriz hace mímica sobre el tema El amor.

El fragmento elegido no pasó inadvertido: "El amor está frente a mi puerta. Quiere entrar, y ve que está entreabierta". Para muchos usuarios, esa frase podría funcionar como una metáfora de su situación actual y una posible puerta abierta a regresar al reality.