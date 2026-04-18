Andrea del Boca se reencontró con sus compañeros de Gran Hermano: ¿vuelve al reality?
La actriz compartió un nuevo encuentro con exintegrantes del programa de Santiago del Moro y alimentó las versiones sobre una posible vuelta a la casa.
Aunque su salida de Gran Hermano Generación Dorada se dio de manera inesperada tras la caída que sufrió dentro de la casa, Andrea del Boca no se aleja del universo del reality. En las últimas horas, la actriz volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar un llamativo video que muchos interpretaron como una señal sobre un eventual regreso.
Reencuentro, fotos y mensajes afectivos
La partida de Andrea fue, sin dudas, uno de los momentos más resonantes de esta edición del programa, tanto en la televisión como en redes sociales. Tras su lesión, la producción resolvió su reemplazo por Grecia Colmenares, otra figura emblemática de las telenovelas de los años 80.
Sin embargo, lejos de desconectarse, la actriz continuó pendiente del juego. Apenas salió, incluso se expresó en redes pidiendo votos para que Brian Sarmiento abandonara la casa, luego del tenso episodio que ambos protagonizaron durante una cena que prometía ser romántica.
En este contexto, Andrea volvió a mostrarse públicamente junto a varios de sus excompañeros. La reunión se llevó a cabo en un restaurante de Palermo, sobre la calle Godoy Cruz, donde asistió acompañada por su hija Anna. Allí compartió una cena con Kennys Palacios, Franco Poggio, Tomy Riguera, Nick Sícaro, Lola Tomaszeuski y Jenny Mavinga, con quienes generó un vínculo cercano durante su paso por el reality.
Como era de esperarse, el encuentro no pasó desapercibido en redes sociales. Tanto Andrea como los demás participantes publicaron imágenes del momento, incluyendo fotos grupales y también postales individuales.
Entre los mensajes que acompañaron las publicaciones, se destacó el de Mavinga, quien escribió: "Con mi mamá postiza Andrea, te amo". Nick también se refirió a la actriz como su “segunda mamá”, mientras que Lola expresó cuánto la había extrañado. Franco, en tanto, compartió una imagen en blanco y negro junto a Andrea con tres corazones.
El detalle que encendió las especulaciones
Más allá del reencuentro, el foco de atención estuvo puesto en un breve video que Andrea compartió junto a Kennys Palacios. En el clip, la actriz hace mímica sobre el tema El amor.
El fragmento elegido no pasó inadvertido: "El amor está frente a mi puerta. Quiere entrar, y ve que está entreabierta". Para muchos usuarios, esa frase podría funcionar como una metáfora de su situación actual y una posible puerta abierta a regresar al reality.
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