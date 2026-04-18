Polémica con Brian Sarmiento: apeló un embargo vinculado a la cuota alimentaria de sus hijas

En medio del revuelo, se difundió el documento presentado por Sarmiento junto a su abogado, donde solicitan dejar sin efecto la medida. De acuerdo a lo informado, el escrito habría sido firmado mientras el jugador permanece dentro de la casa.

"Atento que el embargo dispuesto sobre los ingresos del demandado en base a una liquidación aprobada en violación al derecho de defensa causa al peticionante gravamen irreparable APELO Y PIDO SU NULIDAD teniendo en cuenta que el recurso de apelación comprende el de nulidad", expresa el texto.

En el pedido formal, además, plantearon: "[1] Se me tenga por presentado, parte y con domicilio constituido. [3] Se declare la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la notificación de fecha 04/03/2026. [4] Subsidiariamente, se tenga por impugnada la liquidación aprobada. [5] Se disponga la revisión y adecuación del embargo decretado".

Por ahora, no está confirmado si este tema será abordado durante una emisión en vivo del reality, como ocurrió recientemente con otros casos que tomaron estado público dentro del programa.