Polémica con Brian Sarmiento: apeló un embargo vinculado a la cuota alimentaria de sus hijas
El exfutbolista y participante sigue de cerca la causa junto a su abogado, mientras se difundió el documento que presentó en su defensa.
La situación judicial de Brian Sarmiento volvió a generar repercusiones en las últimas horas. El participante de Gran Hermano Generación Dorada decidió avanzar con una apelación luego de que se dispusiera el embargo de su sueldo dentro del reality, en el marco del conflicto por la cuota alimentaria de sus hijas.
Semanas atrás se había dado a conocer el monto actualizado del embargo. Según se informó en televisión, "el embargo de Brian fue aumentado a 1.500.000 pesos que correspondía a dos cuotas alimentarias de las hijas que tuvo con Jazmín Tessie Poza".
A ese total se le agregaría una deuda acumulada mayor. "a esa cifra se le suman 9.660.000 pesos más de cuota alimentaria adeudada". Además, indicaron que "Todo va a salir del dinero que Telefe le tiene que pagar a Brian".
También trascendieron detalles sobre sus ingresos. "Brian tiene un sueldo mensual de 6 millones de pesos", señalaron, aunque se aclaró: "Pero las ex solo le pueden sacar el 30% del sueldo. También un oficio va a salir para Telefe porque quiere saber el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 56 cuánto gana Brian por semana y por mes".
En paralelo, se indicó que la defensa buscaría redefinir el monto de la cuota. "el abogado va a intentar fijarle una cuota adecuada a unos 800 mil pesos mensuales".
En medio del revuelo, se difundió el documento presentado por Sarmiento junto a su abogado, donde solicitan dejar sin efecto la medida. De acuerdo a lo informado, el escrito habría sido firmado mientras el jugador permanece dentro de la casa.
"Atento que el embargo dispuesto sobre los ingresos del demandado en base a una liquidación aprobada en violación al derecho de defensa causa al peticionante gravamen irreparable APELO Y PIDO SU NULIDAD teniendo en cuenta que el recurso de apelación comprende el de nulidad", expresa el texto.
En el pedido formal, además, plantearon: "[1] Se me tenga por presentado, parte y con domicilio constituido. [3] Se declare la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la notificación de fecha 04/03/2026. [4] Subsidiariamente, se tenga por impugnada la liquidación aprobada. [5] Se disponga la revisión y adecuación del embargo decretado".
Por ahora, no está confirmado si este tema será abordado durante una emisión en vivo del reality, como ocurrió recientemente con otros casos que tomaron estado público dentro del programa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario