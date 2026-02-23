Mirtha Legrand celebra sus 99 años: así será la mega fiesta

La televisión argentina se viste de gala para celebrar un nuevo aniversario de su figura más emblemática. Este lunes, la legendaria conductora Mirtha Legrand cumple 99 años, y los festejos están diseñados para estar a la altura de una trayectoria que ya suma siete décadas de vigencia ininterrumpida. Fiel a su tradición, la diva de los almuerzos optó por una reunión íntima, aunque cargada de simbolismo y prestigio, que tendrá lugar en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, ubicada en el exclusivo Barrio Parque.