Rocío Marengo contó cómo prepara la fiesta de Isidro y Juana Viale la descolocó con un comentario
Rocío Marengo compartió emocionada los detalles del festejo de su hijo, pero Juana Viale lanzó una crítica que sorprendió en la mesa.
Rocío Marengo atraviesa un momento de mucha felicidad desde la llegada de Isidro, el hijo que tuvo con Eduardo Fort. Tan entusiasmada está con esta nueva etapa que ya comenzó a preparar el primer cumpleaños del pequeño. Sin embargo, cuando compartió algunos detalles de la celebración en La noche de Mirtha, recibió una observación inesperada de Juana Viale que generó un divertido intercambio en la mesa.
La conversación comenzó cuando la mediática repasó cómo cambió su vida desde que se convirtió en mamá y destacó el presente profesional y personal que atraviesa. “Un año muy lindo con la conducción y mi vida dio un giro divino cuando estaba embarazada”, expresó sobre su programa de televisión.
También se mostró encantada con el crecimiento de su hijo y describió cómo es su personalidad. “Estoy muy feliz, Isidro es un bebé muy simpático, muy bueno”, aseguró.
Fue entonces cuando Juana quiso saber cuántos años estaba por cumplir el nene. “¿Ya dos años?“. La respuesta de Marengo llegó con una aclaración: ”¡No! Ahora cumple uno, estoy organizando la fiestita".
Al conocer que se trataba del primer aniversario de Isidro, la conductora reaccionó con una frase que tomó por sorpresa a su invitada. “¿Pero tanto para un año? Si después no se acuerdan nada”, cuestionó, en referencia a los preparativos que estaba llevando adelante.
Rocío, lejos de dejarse llevar por la observación, mantuvo su postura y explicó que disfruta especialmente de organizar celebraciones. “Bueno pero a mí me gusta celebrar. Estoy contenta organizando la fiestita”, respondió.
La mediática también contó algunos detalles de la personalidad del pequeño y de sus rutinas. “Isidro es muy bueno. Tiene sus horarios, es divino. Neo me lo sacó derechito”, comentó, al destacar el comportamiento de su hijo.
Los avances de Isidro que emocionaron a Rocío Marengo
Además de compartir la preparación del cumpleaños, Marengo suele mostrar en sus redes sociales distintos momentos del crecimiento de Isidro. En una de sus publicaciones más recientes, manifestó su alegría por los progresos del bebé durante una serie de ejercicios acompañados por una kinesióloga pediátrica.
La profesional explicó el trabajo que realizan para estimular sus movimientos y destacó la importancia de respetar los tiempos de desarrollo de cada niño. “Detrás de cada uno de estos movimientos hay mucha exploración, intentos, experiencias y, sobre todo, tiempo para que su cuerpo vaya encontrando nuevas posibilidades. Y también hay una familia que acompaña, sostiene y celebra cada pequeño gran logro”, había descripto la médica que atiende al nene.
El material fue publicado en conjunto por Marengo y la especialista, quien detalló algunas de las habilidades que el pequeño comenzó a desarrollar. “Pueden ver algunos de los avances que viene logrando. Rodar, desplazarse arrastrándose, llegar a cuatro apoyos y empezar a buscar la transición hacia parado”.
La publicación también estuvo acompañada por un mensaje de agradecimiento de la mediática, que valoró el acompañamiento profesional durante esta etapa. “Es impresionante ver cómo después de cada encuentro con vos se anima a descubrir un poquito más y a intentar cosas nuevas. Gracias por tu paciencia, tu dedicación y por acompañarlo. Te amamos”, había expresado.
Entre los preparativos para el primer cumpleaños y los pequeños logros que comparte con sus seguidores, Rocío disfruta de cada momento del crecimiento de Isidro. Esta vez, su entusiasmo por organizar el festejo terminó dando lugar a un intercambio inesperado con Juana Viale.
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