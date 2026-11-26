En pleno auge de la serie Gordon, se viralizó una entrevista de Luis Brandoni contando cuando fue secuestrado
Mientras la serie que protagoniza Rodrigo de la Serna es furor, se viralizó una vieja entrevista en la que Brandoni recordaba el terror que vivió con Gordon.
Ante las cámaras de Filo News, el recordado Luis Brandoni supo revivir tiempo atrás uno de los episodios más dramáticos de su vida al recordar la noche en que fue secuestrado por un grupo encabezado por Aníbal Gordon y llevado al centro clandestino de detención Automotores Orletti, mientras la serie sobre el torturador es furor en Netflix. Durante su testimonio, el actor reconstruyó el momento de la captura, las amenazas previas que había recibido y qué ocurrió para que lograra sobrevivir.
El secuestro de Luis Brandoni en manos de Aníbal Gordon a la salida del teatro
Según relató en aquel entonces Brandoni, todo ocurrió al terminar una función teatral cuando su esposa, con quien trabajaba, salió a encender el vehículo y regresó alertando sobre la presencia sospechosa en las inmediaciones. "Mi esposa, con la que yo trabajaba, salió a poner el auto en marcha y volvió al hall del teatro a decir que nos estaban esperando. ¿Quiénes nos estaban esperando? No se sabía quiénes eran, eran tres automóviles. Y efectivamente pasó lo que teníamos temor que ocurriera. Me taparon los ojos. Me pidieron que me sentara en el suelo, en el piso del auto. Y anduvimos un buen rato. Y ahí quedé yo en el primer piso de Automotores Orletti".
Una vez allí, el actor recordó que los captores le reprocharon haber regresado al país pese a las advertencias anteriores que le habían hecho: "Me amenazaron diciéndome que ellos me habían dicho a mí unos meses antes que no dijera nada, que no hiciera nada, que no volviera al país. Porque me dijeron que me daban 24 horas para salir del país, si no me mataban. Y yo cometí el error, la imprudencia, de volver. Y entonces, lo iba a pagar. Eso lo iba a pagar yo. Lo dijo con otras palabras que no voy a repetir".
El rol de Aníbal Gordon y el llamado que cambió todo
Brandoni señaló que el encargado de comandar la situación en ese momento era Gordon, quien tras un tiempo de amenazas comenzó a recibir comunicaciones y modificó el tono de la advertencia: "Aníbal Gordon era el que llevaba la batuta en ese momento. Duró unas cuantas horas esto. Después de un rato, empezó a recibir órdenes de un walkie-talkie. Me advirtió que tuviera como fecha de nacimiento ese día, creo que era un 9 de julio, porque había nacido ese día".
Al analizar lo ocurrido durante esas horas de cautiverio, el actor había explicado que la orden que llegó por radio pareció frenar una decisión fatal, algo que recién terminó de comprender mucho tiempo después: "¿Qué quería decir? Que pareciera ser que el señor recibió alguna orden, no sé de quién, pero que, digamos, me mantenían vivo".
"Lo supe después, muchos años después, quiénes habían intervenido. Nosotros salvamos la vida gracias a que el general Arturo Corbetta, general del Ejército, efectivamente debe haber hecho algún llamado, no sé a quién, que hizo que esta gente desistiera de tomar una medida más drástica conmigo", cerró en aquella entrevista.
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