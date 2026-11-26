El secuestro de Luis Brandoni en manos de Aníbal Gordon a la salida del teatro

Según relató en aquel entonces Brandoni, todo ocurrió al terminar una función teatral cuando su esposa, con quien trabajaba, salió a encender el vehículo y regresó alertando sobre la presencia sospechosa en las inmediaciones. "Mi esposa, con la que yo trabajaba, salió a poner el auto en marcha y volvió al hall del teatro a decir que nos estaban esperando. ¿Quiénes nos estaban esperando? No se sabía quiénes eran, eran tres automóviles. Y efectivamente pasó lo que teníamos temor que ocurriera. Me taparon los ojos. Me pidieron que me sentara en el suelo, en el piso del auto. Y anduvimos un buen rato. Y ahí quedé yo en el primer piso de Automotores Orletti".