"A mí me confirman que ellos están en una relación, no sé si están de novios o están recién saliendo", precisó el panelista.

El romance de Marian Saud y Facundo Arana, en medio de la tensión familiar

La aparición de Marian Saud en la vida de Facundo Arana también habría tenido repercusiones en su entorno familiar. De acuerdo con lo expuesto en LAM, el actor y sus familiares estarían distanciados luego de que trascendiera que él habría intentado recomponer su vínculo con María Susini mientras comenzaba a conocer a otra mujer.

"Facundo y su familia no tienen contacto. ¿Por qué? Porque Facundo, por un lado, quería recomponer las cosas con María Susini, pero a la vez la familia se enteró de que estaba saliendo con alguien", aseguró Ochoa.

Además, durante la emisión dieron a conocer una supuesta decisión de Susini respecto del ingreso del actor al country donde vive con sus hijos. "María decidió que Arana no tenga ni autorización para entrar al country donde viven. María no lo quiere ver", revelaron.

De esta manera, Marian Saud quedó en el centro de la escena por las versiones que la vinculan sentimentalmente con Facundo Arana. Aunque todavía no se conocen mayores precisiones sobre la relación, su nombre ya comenzó a generar repercusiones en medio del presente personal del actor.