Quién es Marian Saud, la nueva novia de Facundo Arana que desató un escándalo familiar
En LAM revelaron que Facundo Arana habría iniciado un romance con Marian Saud, una destacada diseñadora.
La vida sentimental de Facundo Arana volvió a despertar interés luego de que trascendiera que estaría comenzando una nueva relación. En medio de las versiones sobre un posible acercamiento con María Susini, su expareja y madre de sus tres hijos, salió a la luz el nombre de la mujer que habría conquistado al actor: Marian Saud, una diseñadora argentina ligada al mundo de la alta costura.
La información fue revelada por Pepe Ochoa en LAM, donde el panelista contó que el protagonista de numerosas ficciones estaría conociendo a la diseñadora. Según explicó, algunas publicaciones en las redes sociales habrían despertado las sospechas sobre el vínculo entre ambos.
"Lo que empezó a pasar fue que la pareja de Facundo, que se llama Marian Saud, que es una diseñadora, empezó a subir fotos con el perro de Facundo, fotos con el casco de Facundo", detalló el periodista al referirse a las señales que habrían dejado al descubierto el acercamiento.
Si bien todavía no trascendieron demasiados detalles sobre la vida privada de la mujer, se sabe que está vinculada al ámbito del diseño y la alta costura. Su nombre comenzó a tomar relevancia pública a partir de las versiones que la relacionan con el actor.
Durante el programa, Ochoa también hizo una aclaración sobre el estado actual del vínculo y evitó confirmar si se trata de un noviazgo formal o de una relación que recién comienza.
"A mí me confirman que ellos están en una relación, no sé si están de novios o están recién saliendo", precisó el panelista.
El romance de Marian Saud y Facundo Arana, en medio de la tensión familiar
La aparición de Marian Saud en la vida de Facundo Arana también habría tenido repercusiones en su entorno familiar. De acuerdo con lo expuesto en LAM, el actor y sus familiares estarían distanciados luego de que trascendiera que él habría intentado recomponer su vínculo con María Susini mientras comenzaba a conocer a otra mujer.
"Facundo y su familia no tienen contacto. ¿Por qué? Porque Facundo, por un lado, quería recomponer las cosas con María Susini, pero a la vez la familia se enteró de que estaba saliendo con alguien", aseguró Ochoa.
Además, durante la emisión dieron a conocer una supuesta decisión de Susini respecto del ingreso del actor al country donde vive con sus hijos. "María decidió que Arana no tenga ni autorización para entrar al country donde viven. María no lo quiere ver", revelaron.
De esta manera, Marian Saud quedó en el centro de la escena por las versiones que la vinculan sentimentalmente con Facundo Arana. Aunque todavía no se conocen mayores precisiones sobre la relación, su nombre ya comenzó a generar repercusiones en medio del presente personal del actor.
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