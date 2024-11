El desopilante video viral entre Zaira Nara y Julieta Poggio: "13 millones de empleados"

Fue entonces cuando la finalista de la última edición de Gran Hermano cometió un "pequeño" error de cálculo: "Nos contaron toda la historia, cómo empezó... primero empezó con 10 empleados y ¿hoy cuántos son?", pregunta Zaira para darle el pie a Poggio respecto de la cantidad de trabajadores que tiene la firma para la cual viajaron. "Trece millones... ¿o trece mil?", dice Julieta, con el miedo que evidencia estar diciendo algo equivocado.

viral zaira nara y julieta poggio.mp4

"Creo que 3.000 hay acá, laburando ahora", dice una persona a la que se la puede escuchar, aunque no aparece en video. De esta manera, tanto Zaira como Julieta se hicieron virales, despertando todo tipo de comentarios al respecto de lo sucedido. Ellas, por su parte, echaron a reír al darse cuenta de la bestialidad de número pronunciada.

Jimena Barón viajó a Tailandia en reemplazo de Wanda Nara

Jimena Barón no tuvo dudas al momento de reemplazar a Wanda Nara en el viaje a Tailandia. “Aparezco. De Buenos Aires a Río fueron tres horas (el avión carga nafta y pasajeros, pero no bajás), luego desde ahí a Dubai fueron 14 horas”, escribió la compositora en un clip donde se mostró en la comodidad de un baño.

jimena baron

Asimismo, Barón, con su simpatía y sinceridad de siempre, contó detalles del viaje. “Viajo sola ida y vuelta. Las chicas salieron un rato antes en otra aerolínea, otra ruta. Es un desafío total para mí, que no me gusta para nada volar. Obviamente de las 19 horas dormí cuatro porque el avión se movió, pero yo voy aterrada”, relató la intérprete de “La Cobra” en alusión a los motivos que la llevaron a ir separada de las otras figuras de la marca.

jimena baron viaje

“Por supuesto, recé un Padre Nuestro que de los nervios me salió mal. Ahí me imaginé que Dios me iba a castigar y empecé a luchar por mi vida tratando de decirlo bien para que el avión no colapse. Todo esto en mi mente mientras el resto roncaba plácidamente”, continuó la compositora.

Sin embargo, también atravesó momentos de felicidad y tranquilidad como, por ejemplo, su cambio de atuendo para llegar a destino y, después, la forma en la que practicó inglés.