"No sé en qué se convirtió": habló la madre de Claudio Barrelier, el acusado por el femicidio de Agostina
La mujer rompió en llanto, pidió perdón a la familia de la víctima y dijo que quiere ver a su hijo para preguntarle “por qué hizo esta monstruosidad".
Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, Viviana Brizuela, madre de Claudio Barrelier, expresó su dolor por el crimen que se le atribuye a su hijo. La mujer rompió en llanto, pidió perdón a la familia de la víctima y cuestionó a su hijo: “No sé en qué se convirtió”.
“¿Por qué todo esto? ¿Por qué hizo esta barbaridad, esta monstruosidad? No lo voy a entender nunca, nunca”, manifestó la mujer, visiblemente afectada.
Este martes se montó un operativo en la casa de la madre del único detenido luego de que la mujer recibiera amenazas, según detallaron medios locales. Con motivo del procedimiento, se envió una consigna policial para custodiar la propiedad ubicada en la esquina de Tucumán y Fray José León Torres del barrio Alta Córdoba.
Según relató Viviana, la última vez que vio a su hijo fue el lunes. “No me dijo nada. Lo vi tranquilo, por eso no puedo entender”, sostuvo. También explicó que mantenían contacto telefónico, aunque afirmó desconocer gran parte de las amistades y relaciones personales de Barrelier.
Durante la entrevista, la madre del acusado recordó la denuncia previa a Barrelier realizada en 2025, cuando estuvo detenido solo durante 20 días acusado por privación ilegítima de la libertad y salió tras pagar una fianza. “Me dijo que era toda una cama y yo creí en él”, reconoció.
“Yo lo crié bien dentro de mis alcances, le di lo que más pude. No sé en qué se convirtió”, lamentó. Además, explicó que desde la detención no pudo comunicarse con su hijo y aseguró que tampoco recibe información oficial sobre su situación procesal.
“No sé si quiero verlo”, admitió, aunque reconoció que espera enfrentarlo para pedirle explicaciones. “Quiero mirarlo a la cara y preguntarle por qué nos hace pasar por todo esto. Nunca le hicimos mal a nadie, somos personas solidarias, personas buenas”, afirmó.
Respecto a la víctima del femicidio, la mujer señaló que nunca llegó a conocerla. “De Agostina no tengo nada que decir, no la conocí”, expresó.
Sí se refirió al vínculo entre Barrelier y Melisa Heredia, madre de la adolescente. Indicó que, si bien había escuchado que mantenían una relación, su hijo siempre se la presentó como una amiga. “Conocía a la mama de la nena, la vi una sola vez en una cancha. Yo la veía que ella andaba atrás de mi hijo”, agregó.
La mujer también se refirió a Marianela, la actual pareja de Barrelier, y aseguró que ella no escuchó ni observó ninguna situación extraña el día de los hechos. “No sabe nada, dice que no escuchó nada porque la casa es muy larga. Me dijo que estaba cocinando en el fondo con mi nieta y que él estaba en la parte de adelante jugando a la play. El matrimonio que alquila arriba también estaba y tampoco escucharon nada. Es una casa antigua”, explicó.
Viviana también reveló que conocía de vista a Soledad, la propietaria del Ford Ka negro que aparece mencionado en la causa. Según dijo, la mujer la llevó una vez a una comisaría para acercarle ropa a su hijo cuando se encontraba detenido, aunque aseguró que desconocía cualquier tipo de relación entre ambos.
Al finalizar, dedicó unas palabras a los familiares de la víctima y les pidió perdón por el dolor causado. “A la familia de Agostina, mil perdones. Sé que esto no les devuelve a esa criatura, pero les pido perdón de corazón”, concluyó.
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