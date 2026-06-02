"No sé en qué se convirtió": habló la madre de Claudio Barrelier, el acusado por el femicidio de Agostina

Durante la entrevista, la madre del acusado recordó la denuncia previa a Barrelier realizada en 2025, cuando estuvo detenido solo durante 20 días acusado por privación ilegítima de la libertad y salió tras pagar una fianza. “Me dijo que era toda una cama y yo creí en él”, reconoció.

“Yo lo crié bien dentro de mis alcances, le di lo que más pude. No sé en qué se convirtió”, lamentó. Además, explicó que desde la detención no pudo comunicarse con su hijo y aseguró que tampoco recibe información oficial sobre su situación procesal.

“No sé si quiero verlo”, admitió, aunque reconoció que espera enfrentarlo para pedirle explicaciones. “Quiero mirarlo a la cara y preguntarle por qué nos hace pasar por todo esto. Nunca le hicimos mal a nadie, somos personas solidarias, personas buenas”, afirmó.

Claudio Barrelier agostina Claudio Barrelier, detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega

Respecto a la víctima del femicidio, la mujer señaló que nunca llegó a conocerla. “De Agostina no tengo nada que decir, no la conocí”, expresó.

Sí se refirió al vínculo entre Barrelier y Melisa Heredia, madre de la adolescente. Indicó que, si bien había escuchado que mantenían una relación, su hijo siempre se la presentó como una amiga. “Conocía a la mama de la nena, la vi una sola vez en una cancha. Yo la veía que ella andaba atrás de mi hijo”, agregó.

La mujer también se refirió a Marianela, la actual pareja de Barrelier, y aseguró que ella no escuchó ni observó ninguna situación extraña el día de los hechos. “No sabe nada, dice que no escuchó nada porque la casa es muy larga. Me dijo que estaba cocinando en el fondo con mi nieta y que él estaba en la parte de adelante jugando a la play. El matrimonio que alquila arriba también estaba y tampoco escucharon nada. Es una casa antigua”, explicó.

Viviana también reveló que conocía de vista a Soledad, la propietaria del Ford Ka negro que aparece mencionado en la causa. Según dijo, la mujer la llevó una vez a una comisaría para acercarle ropa a su hijo cuando se encontraba detenido, aunque aseguró que desconocía cualquier tipo de relación entre ambos.

Al finalizar, dedicó unas palabras a los familiares de la víctima y les pidió perdón por el dolor causado. “A la familia de Agostina, mil perdones. Sé que esto no les devuelve a esa criatura, pero les pido perdón de corazón”, concluyó.