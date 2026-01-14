Leticia Siciliani volvió a disparar contra Luciano Castro: “Pienso que es un..."
La actriz habló una vez más del escándalo que involucra a su hermana Griselda, los audios filtrados y las declaraciones cruzadas.
En medio del revuelo que generaron los audios que comprometen a Luciano Castro y reavivaron las versiones de infidelidad hacia Griselda Siciliani, Leticia Siciliani decidió hablar y no esquivó el tema. En diálogo con Puro Show, la actriz se mostró firme, protectora y muy clara respecto a cómo atraviesan el momento en familia.
Aunque aclaró que la situación no la afecta de manera directa, sí dejó en evidencia su enojo al ver a su hermana involucrada en el escándalo: “No me pasó a mí, pero obviamente no me gusta. Si veo a mi hermana mal, obvio que me voy a enojar. Por ahora, estamos tranquilas”.
Consultada por el estado anímico de Griselda, a quien desde el entorno describen como “enojadísima", Leticia prefirió ser prudente pero sincera: “Es bastante escueta con su intimidad, así que yo no voy a hablar de ella. No sé si le dolió, pero obviamente no te gusta. Tengas la relación, los acuerdos o libertades que tengas, a nadie le gustaría escuchar un audio así. Yo pienso que debe romper algo”.
La viralización de los mensajes también la afectó en lo personal, y no dudó en expresar su incomodidad: “Me quiero matar cuando escucho los audios. Pienso que Luciano es un pelot*do y varias cosas más, pero no me gusta escuchar esos audios”.
Cuando le preguntaron si Castro era la pareja ideal para su hermana, respondió con una definición tan simple como filosa: "Es la que la haga plenamente feliz. Creo que Luciano la estaba haciendo feliz, pero ahora estarán pensando sus cosas".
Y dejó claro que, para ella, lo que pase con Griselda no es un tema ajeno: "Cualquier persona que le haga mal a mi hermana me hace mal a mí. Tengo cinco hermanos y si veo mal a alguno, me re caliento. Mientras que no la vea sufriendo..."
Leticia también se mostró molesta por la forma en que se manejó la exposición pública y consideró que el actor debió ser el primero en dar explicaciones: "Ella habló porque preserva su intimidad pero, para mí, el que tenía que hablar primero era Luciano".
Por último, fue tajante respecto a los comentarios de otras figuras que opinaron del conflicto, como Flor Vigna y Sabrina Rojas: “No me gusta que nadie hable mal de Griselda y, si lo hacen, habrá que cruzarse algún día”.
