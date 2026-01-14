MinutoUno

Leticia Siciliani volvió a disparar contra Luciano Castro: “Pienso que es un..."

Espectáculos

La actriz habló una vez más del escándalo que involucra a su hermana Griselda, los audios filtrados y las declaraciones cruzadas.

Leticia Siciliani volvió a disparar contra Luciano Castro: “Pienso que es un...

En medio del revuelo que generaron los audios que comprometen a Luciano Castro y reavivaron las versiones de infidelidad hacia Griselda Siciliani, Leticia Siciliani decidió hablar y no esquivó el tema. En diálogo con Puro Show, la actriz se mostró firme, protectora y muy clara respecto a cómo atraviesan el momento en familia.

Aunque aclaró que la situación no la afecta de manera directa, sí dejó en evidencia su enojo al ver a su hermana involucrada en el escándalo: “No me pasó a mí, pero obviamente no me gusta. Si veo a mi hermana mal, obvio que me voy a enojar. Por ahora, estamos tranquilas”.

Consultada por el estado anímico de Griselda, a quien desde el entorno describen como “enojadísima", Leticia prefirió ser prudente pero sincera: “Es bastante escueta con su intimidad, así que yo no voy a hablar de ella. No sé si le dolió, pero obviamente no te gusta. Tengas la relación, los acuerdos o libertades que tengas, a nadie le gustaría escuchar un audio así. Yo pienso que debe romper algo”.

La viralización de los mensajes también la afectó en lo personal, y no dudó en expresar su incomodidad: “Me quiero matar cuando escucho los audios. Pienso que Luciano es un pelot*do y varias cosas más, pero no me gusta escuchar esos audios”.

Embed - "PIENSO QUE ES UN PELOTUD@ Y MUCHO MÁS": Leticia Siciliani, durísima contra Luciano Castro

Cuando le preguntaron si Castro era la pareja ideal para su hermana, respondió con una definición tan simple como filosa: "Es la que la haga plenamente feliz. Creo que Luciano la estaba haciendo feliz, pero ahora estarán pensando sus cosas".

Y dejó claro que, para ella, lo que pase con Griselda no es un tema ajeno: "Cualquier persona que le haga mal a mi hermana me hace mal a mí. Tengo cinco hermanos y si veo mal a alguno, me re caliento. Mientras que no la vea sufriendo..."

Leticia también se mostró molesta por la forma en que se manejó la exposición pública y consideró que el actor debió ser el primero en dar explicaciones: "Ella habló porque preserva su intimidad pero, para mí, el que tenía que hablar primero era Luciano".

Por último, fue tajante respecto a los comentarios de otras figuras que opinaron del conflicto, como Flor Vigna y Sabrina Rojas: “No me gusta que nadie hable mal de Griselda y, si lo hacen, habrá que cruzarse algún día”.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas