Leticia Siciliani volvió a disparar contra Luciano Castro: “Pienso que es un..."

Y dejó claro que, para ella, lo que pase con Griselda no es un tema ajeno: "Cualquier persona que le haga mal a mi hermana me hace mal a mí. Tengo cinco hermanos y si veo mal a alguno, me re caliento. Mientras que no la vea sufriendo..."

Leticia también se mostró molesta por la forma en que se manejó la exposición pública y consideró que el actor debió ser el primero en dar explicaciones: "Ella habló porque preserva su intimidad pero, para mí, el que tenía que hablar primero era Luciano".

Por último, fue tajante respecto a los comentarios de otras figuras que opinaron del conflicto, como Flor Vigna y Sabrina Rojas: “No me gusta que nadie hable mal de Griselda y, si lo hacen, habrá que cruzarse algún día”.