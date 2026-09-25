El día que Oscar González Oro salió del clóset y contó públicamente su verdad: "Mis hijos..."

Sus hijos le hablaron de la persona que era como padre y destacaron que lo consideraban “un padre presente, generoso y brillante”. Después llegó una de las frases que más recordó el conductor de aquella charla: sus hijos también le hicieron saber que aceptaban plenamente su relación con Sergio, su pareja. “Relajate”, le dijeron.

Para González Oro, aquella conversación significó quitarse de encima una presión que había llevado durante mucho tiempo. El periodista contó que la emoción fue tan grande que permaneció llorando durante buena parte del trayecto que realizó posteriormente hasta el estudio de televisión.

La reacción de Sergio y el impacto emocional

Después de hablar con sus hijos, González Oro decidió comunicarse con Sergio para contarle lo que había sucedido. La reacción de su pareja también fue profundamente emotiva. “Lo llamé a Sergio, le conté y él también se puso a llorar como nunca en su vida”, recordó el conductor.

La escena marcó un antes y un después para González Oro. Más que tratarse simplemente de una declaración pública sobre su orientación sexual, el episodio estuvo relacionado con la aceptación de su círculo familiar más cercano y con la posibilidad de vivir esa parte de su vida con mayor libertad.

El propio periodista explicó que sus hijos habían crecido en un entorno que les permitió desarrollar una mirada abierta sobre cuestiones relacionadas con la vida personal y las elecciones de cada individuo. En ese sentido, destacó especialmente la educación que habían recibido sus hijos y los valores que habían incorporado durante su crecimiento.

“Lo que siento es una mezcla de admiración por ellos, felicitarme por cómo los criamos. Tiene que ver con lo que escucharon, vivieron, con una mente abierta”, sostuvo.