El día que Oscar González Oro salió del clóset y contó públicamente su verdad: "Mis hijos..."
El periodista recordó en Podemos hablar cómo sus hijos fueron quienes lo impulsaron a hablar abiertamente sobre su sexualidad y relató el emotivo momento en que le expresaron su aceptación.
La muerte de Oscar “Negro” González Oro, a los 74 años, volvió a poner en primer plano distintos momentos de su extensa trayectoria en los medios. Además de su carrera en la radio y la televisión, el periodista también dejó numerosas declaraciones sobre aspectos de su vida privada que durante años mantuvo lejos de las cámaras.
Uno de esos episodios ocurrió durante su participación en PH: Podemos hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. Allí, contó cómo fue el momento en que habló abiertamente sobre su sexualidad y sorprendió con una definición que resumió buena parte de aquella experiencia: “Yo no salí del placard; mis hijos rompieron la puerta del placard”.
González Oro contó cómo sus hijos lo ayudaron a hablar de su sexualidad
Durante el segmento “Punto de encuentro”, el conductor se refirió a una etapa de su vida en la que su actividad profesional ocupaba prácticamente todo su tiempo. En aquel momento trabajaba en Polémica en el bar, formaba parte de un noticiero de América y también conducía un programa radial durante la mañana. La exigencia de ese ritmo laboral hacía que pasara buena parte del día trasladándose desde Pilar hacia la Ciudad de Buenos Aires.
En ese contexto, su pareja, un arquitecto, le planteó la posibilidad de mudarse para evitar semejantes viajes. “Te vas a matar un día, alquilemos un departamento en Recoleta”, recordó o durante su relato. La situación terminó generando un cambio importante en su vida personal. Sin embargo, el momento decisivo no ocurrió frente a una cámara ni durante una entrevista periodística, sino dentro de su propia casa.
“Relajate”: la conversación que tuvo con sus hijos
González Oro contó que un día recibió un llamado de sus hijos, quienes le dijeron que querían pasar a tomar un café. El periodista estaba en su casa, descansando frente al televisor, cuando finalmente recibió a sus hijos. Según relató, ellos habían preparado previamente lo que querían decirle. La conversación comenzó con una serie de palabras destinadas a transmitirle que conocían su realidad personal y que no tenían ningún problema con ella.
Sus hijos le hablaron de la persona que era como padre y destacaron que lo consideraban “un padre presente, generoso y brillante”. Después llegó una de las frases que más recordó el conductor de aquella charla: sus hijos también le hicieron saber que aceptaban plenamente su relación con Sergio, su pareja. “Relajate”, le dijeron.
Para González Oro, aquella conversación significó quitarse de encima una presión que había llevado durante mucho tiempo. El periodista contó que la emoción fue tan grande que permaneció llorando durante buena parte del trayecto que realizó posteriormente hasta el estudio de televisión.
La reacción de Sergio y el impacto emocional
Después de hablar con sus hijos, González Oro decidió comunicarse con Sergio para contarle lo que había sucedido. La reacción de su pareja también fue profundamente emotiva. “Lo llamé a Sergio, le conté y él también se puso a llorar como nunca en su vida”, recordó el conductor.
La escena marcó un antes y un después para González Oro. Más que tratarse simplemente de una declaración pública sobre su orientación sexual, el episodio estuvo relacionado con la aceptación de su círculo familiar más cercano y con la posibilidad de vivir esa parte de su vida con mayor libertad.
El propio periodista explicó que sus hijos habían crecido en un entorno que les permitió desarrollar una mirada abierta sobre cuestiones relacionadas con la vida personal y las elecciones de cada individuo. En ese sentido, destacó especialmente la educación que habían recibido sus hijos y los valores que habían incorporado durante su crecimiento.
“Lo que siento es una mezcla de admiración por ellos, felicitarme por cómo los criamos. Tiene que ver con lo que escucharon, vivieron, con una mente abierta”, sostuvo.
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