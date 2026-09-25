Murió Oscar González Oro: el adiós de sus colegas
El histórico conductor murió este viernes a los 74 años en Punta del Este. Sus colegas lo despidieron con mensajes cargados de emoción y destacaron la huella que dejó en la radio argentina.
La muerte de Oscar González Oro generó una fuerte repercusión en el mundo de los medios. El histórico conductor murió este viernes a los 74 años en Punta del Este y, apenas se conoció la noticia, distintas figuras de la radio y la televisión salieron a despedirlo y recordar su extensa trayectoria.
Eduardo Feinmann fue uno de los primeros en expresar públicamente su dolor. El periodista compartió un breve pero contundente mensaje dedicado a quien fue su compañero durante muchos años: “Inmenso dolor. Te quiero, te querré siempre”. Sergio Lapegüe también recordó el lugar que González Oro ocupó durante décadas en la radio argentina y, al comunicar la noticia en Lape Club Social, destacó especialmente su capacidad para acompañar a quienes estaban del otro lado del parlante.
“Nos acompañó durante tantas mañanas en diferentes radios, haciendo el programa más escuchado por las mañanas, acompañó a la gente”, señaló Lapegüe, al recordar una de las características que hicieron del Negro Oro una presencia cotidiana para varias generaciones.
Nelson Castro, por su parte, habló desde el conocimiento personal que tuvo con González Oro a lo largo de los años. “Hace poco tiempo me contaba que estaba bien”, recordó, antes de destacar algunas de las características que, según su mirada, definían al conductor: “Un hombre con gran olfato, gran voz y vocación”.
Castro también resaltó su cultura, su pasión por la lectura y su personalidad sociable. En ese sentido, recordó cuánto disfrutaba de encontrarse con amigos, salir y compartir actividades fuera del ámbito laboral. Fabián Doman fue contundente al referirse a la dimensión profesional de González Oro. “Murió Oscar González Oro a sus 74 años. El hombre más importante de la radio”, escribió al conocerse la noticia.
Oscar Gómez Castañón también ubicó al conductor dentro de la historia grande de la radiofonía argentina. “El Negrito fue el último gran número uno de la segunda mañana. En la saga de (Cacho) Fontana, de (Héctor) Larrea”, sostuvo. Gómez Castañón también puso el foco en el vínculo particular que se genera entre los conductores de radio y sus oyentes. “Uno la radio la elige completa, con todos los horarios y toda la vida, y conoce los hijos, lo que vivió y no vivió. No a muchos medios les permitís meterte a tu cama o a tu ducha, a la radio sí”, explicó.
Beto Casella, en tanto, recordó una conversación que había mantenido con González Oro apenas unos días antes de su muerte. Según contó al aire de Rock & Pop, le había escrito para preguntarle cómo estaba y recibió una respuesta que hoy adquiere un significado especial. “Hola, amigo. Estoy bien, aunque la salud no me acompaña. Me cuesta trabajo caminar y mantener el equilibrio, el resto bien”, le había respondido el Negro Oro.
Casella contó que conocía las dificultades que atravesaba su colega y recordó también un encuentro reciente en los Martín Fierro de Radio. La conversación que mantuvieron pocos días antes de su muerte quedó ahora como uno de los últimos intercambios entre ambos.
Luis Ventura también eligió despedirlo desde un lugar personal. “Yo tenía una frecuencia de comunicación con él. Lo llamaba permanentemente”, contó el periodista, quien además recordó una gestión que realizó para que González Oro pudiera reencontrarse con los premios Martín Fierro y recibir un reconocimiento por su trayectoria.
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