Murió Oscar González Oro: el adiós de sus colegas

Oscar Gómez Castañón también ubicó al conductor dentro de la historia grande de la radiofonía argentina. “El Negrito fue el último gran número uno de la segunda mañana. En la saga de (Cacho) Fontana, de (Héctor) Larrea”, sostuvo. Gómez Castañón también puso el foco en el vínculo particular que se genera entre los conductores de radio y sus oyentes. “Uno la radio la elige completa, con todos los horarios y toda la vida, y conoce los hijos, lo que vivió y no vivió. No a muchos medios les permitís meterte a tu cama o a tu ducha, a la radio sí”, explicó.

Beto Casella, en tanto, recordó una conversación que había mantenido con González Oro apenas unos días antes de su muerte. Según contó al aire de Rock & Pop, le había escrito para preguntarle cómo estaba y recibió una respuesta que hoy adquiere un significado especial. “Hola, amigo. Estoy bien, aunque la salud no me acompaña. Me cuesta trabajo caminar y mantener el equilibrio, el resto bien”, le había respondido el Negro Oro.

Casella contó que conocía las dificultades que atravesaba su colega y recordó también un encuentro reciente en los Martín Fierro de Radio. La conversación que mantuvieron pocos días antes de su muerte quedó ahora como uno de los últimos intercambios entre ambos.

Luis Ventura también eligió despedirlo desde un lugar personal. “Yo tenía una frecuencia de comunicación con él. Lo llamaba permanentemente”, contó el periodista, quien además recordó una gestión que realizó para que González Oro pudiera reencontrarse con los premios Martín Fierro y recibir un reconocimiento por su trayectoria.