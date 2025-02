El difícil momento de Mica Vázquez que preocupa a sus seguidores: "Como voy pudiendo..."

En este sentido, la presentadora de "El Gran Premio de la Cocina" (El Trece) se expresó a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde intentó llevar tranquilidad a sus fans y explicar el difícil trance que vive: "¡Gracias por el amor en los mensajes! Cuando esté más tranquila seguro pueda contarles qué me estuvo pasando estos días", comenzó indicando.

"Es muy personal y por eso me ven más apagada en AQN (Antes que nadie). Estoy así, emocionalmente como voy pudiendo. Pero cada día mejor", detalló, en relación al complicado momento personal que atraviesa desde hace un tiempo.

image.png

Finalmente, se despidió con gratitud hacia sus seguidores y anticipó que el duro momento que vive no impedirá que siga adelante con sus compromisos laborales: "Gracias por la preocupación y el cariño, mañana nos vemos".

Confirmaron a Nicolas Occhiato para La Voz Argentina pero el conductor lo niega

Nicolás Occhiato estaría confirmado como conductor de La Voz Argentina 2025, programa que se emitirá en Telefe en los próximos meses. La conducción de este ciclo se trata de un lugar privilegiado que antes ocupaba Marley y, en esta oportunidad, dejaron a un lado. También se dieron a conocer los nombres de los jurados que formarán parte del programa de cantantes que todos eligen.

En Intrusos (América TV), Marcela Tauro aseguró contar con información de primera mano y reveló que el creador y cara principal de Luzu TV daría un gran salto a la televisión abierta nuevamente: "Ya hizo las fotos".

Nicolas-Occhiato.jpg

No obstante, el mediático no lo confirmó: "Es el mejor formato que hay en la Argentina, así que sería un honor hacer un formato semejante y en un canal como es Telefe, líder. Pero, la realidad, es que si llegara esa propuesta, debería ver cómo acomodar mi día porque yo, no solo conduzco Nadie Dice Nada, sino que tengo toda la gerencia artística de la empresa".

Y agregó: "Lo que hubo fue a principio de año y yo lo he contado, que tuve una charla con Telefe, que me dijeron que querían que haga algo en el canal, como ya estuve haciendo El Último Pasajero. Las ganas están, pero nada puntual".

A su vez, la periodista especificó que el jurado estará compuesto por cantantes de lujo: Soledad Pastorutti, Luck Ra, Diego Torres y Lali Espósito.