El doctor Norberto Furman reveló cómo se encuentra de salud Jorge Martínez

El médico agregó: "Luego, comenzó a enfrentarse a una serie de dificultades que lo llevaron a entrar en un ciclo difícil de romper. La pandemia también afectó su estado, y no pudo evitar caer en la depresión. Cuando una persona comienza a hacer las cosas por rutina y ya no siente placer en ellas, está entrando en un estado depresivo. La soledad, en estos casos, es un mal consejero".

"Es fundamental que Jorge pueda encontrar incentivos para seguir adelante. Tener un objetivo será clave para su recuperación. En este momento, su cerebro es lo más importante. Estimo que, con suerte, buen acompañamiento y una terapia adecuada, Jorge podrá recuperarse y volver a estar con nosotros", concluyó Furman.

Por su parte, la panelista Paula Varela compartió que, tras recibir el alta médica, el actor no volvió a La Casa del Teatro. "Desde La Casa del Teatro me dicen: ‘Nosotros ya no tenemos nada que ver con Jorge Martínez. Se está haciendo cargo una mujer, no va a volver para acá. Él se internó porque necesitaba hacer una limpieza importante relacionada con su medicación'", relató.

Varela recordó además un episodio que ocurrió durante la internación de Martínez: "Este episodio tuvo lugar después de un almuerzo en La Casa del Teatro. El comedor ya estaba vacío, Jorge estaba solo, y se sentó cerca de la ventana, comenzando a balancearse, como si intentara tirarse. Fue en ese momento cuando alguien lo vio desde adentro y logró rescatarlo".

La hija de Jorge Martínez da detalles sobre su salud: "Está contenido"

Jorge Martínez fue internado de urgencia a los 78 años, luego de que el 3 de enero intentara suicidarse mientras residía en la Casa del Teatro. En ese momento, atravesaba un grave cuadro depresivo, lo que generó una gran preocupación entre sus familiares.

En medio de esta difícil situación, su hijo Agatha Martínez brindó un parte sobre la salud de su padre en Puro Show . "Mi papá está internado en una clínica en Ramos Mejía, luego de ser derivado desde el Hospital Rivadavia", compartió Agatha.

Luego relató el proceso de la internación de su padre: "Él ingresó al Rivadavia el domingo 29 de diciembre, donde permaneció varios días. Después de una serie de estudios clínicos, psicológicos, neurológicos y psiquiátricos, recibió el alta médica y fue derivado a esta clínica psiquiátrica para continuar con su tratamiento".

Agatha también agregó que su hermano Emiliano lo acompañó en el traslado. "Fue bien recibido y está siendo muy bien cuidado. Lo más importante es que está siendo atendido por profesionales, y nosotros estamos a la espera de cualquier parte médico que nos pueda proporcionar la clínica", finalizó.