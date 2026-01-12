Triple corona para Owen Cooper: el actor de "Adolescencia" que rompió todos los récords

Critics Choice Awards Owen Cooper

"Les debo mucho a todos ustedes. Es una locura que esté yo aquí al frente. Gracias a todos, no quiero olvidarme de nadie, pero ya saben quiénes son. Qué venga 2026, nunca caminarás solo", dijo el joven actor al celebrar su última victoria.

Además, para destacar, "Adolescencia" se llevó el premio a mejor serie de drama y el director lo celebró dejando en claro el mensaje de la serie que el mismo Owen impuso con su talento. "Este show puede que muestre que debemos tener miedo de los jóvenes, pero ese no es el mensaje, sino todo lo contrario, que queda demostrado que podemos vivir en un mundo mejor. Remover el odio es nuestro trabajo", dijo el director.

El próximo proyecto de Owen Cooper

Sin embargo, el fulgor de Owen Cooper no solo deslumbró a las grandes masas y a las academias, sino que despertó el apetito de las más prestigiosas productoras. Por ello, el joven actor se prepara ahora para habitar una de las quimeras más esperadas del 2026: "Cumbres Borrascosas", la adaptación de la obra inmortal de Emily Brontë, donde dará vida al joven Heathcliff.

En esta nueva travesía, Owen vuelve a entrelazar su talento con nombres de gran linaje cinematográfico, compartiendo el lienzo con Jacob Elordi (Heathcliff adulto) y Margot Robbie (Catherine adulta). La película tiene fecha de estreno en Argentina para el 12 de febrero.

Lo cierto es que "Cumbres Borrascosas" posee el peso necesario para validar a Owen Cooper ante los ojos de la Academia en los próximos Premios Oscar. Esta no es una simple historia de afectos, sino que se trata de un relato de obsesión, furia y esa locura que no conoce el paso del tiempo, porque articula el reverso más oscuro del romance: la imposibilidad de poseer el alma del otro y ese deseo de aniquilación que germina en la frustración. Su grandeza poética y su visión radical sobre la pasión la convierten en una obra maestra eterna, capaz de ser re-imaginada por cada nueva generación. Y esto, si se traslada al celuloide con la devoción correcta, podría elevar a todo su elenco hacia el máximo galardón del séptimo arte.

Algo que, sin dudas, transformaría a Cooper no solo en un actor de paso, sino en una leyenda cuya estela jamás podrá borrarse de la memoria de la industria.