Triple corona para Owen Cooper: el actor de "Adolescencia" que rompió todos los récords
El protagonista de "Adolescencia" lo pudo todo tras la serie de Netflix e hizo historia en Hollywood. Cuál es su próximo desafío.
Lo de Owen Cooper ya supera lo excepcional; no hay palabras para definir tanto talento. Estamos ante un actor nato que, con un solo trabajo, ya escribe una historia de oro en Hollywood, pero historia de la buena, de esa que permanece. El protagonista de "Adolescencia" vislumbró, en principio, la serie de Netflix como un sendero para abrirse camino, pero dudo que incluso él imaginara convertirse en una de las leyendas más jóvenes y luminosas de la industria.
Su encarnación de Jamie Miller en "Adolescencia" fue un acontecimiento fuera de lo común. En este adolescente que termina cautivo en un centro de detención no hay grandilocuencia, solo una vulnerabilidad cruda y palpable que convierte cada gesto, cada silencio y cada mirada en un eco mucho más aterrador que el anterior. Esta no es una definición de la serie, sino del alma que Owen Cooper le insufló al personaje: a pulso y bajo el implacable plano secuencia, supo proyectar cada latido de Jamie, desde el arrebato hasta la manipulación, de una manera visceral, pero sin necesidad de verbalizarlo.
Con Owen en "Adolescencia" captamos la esencia de una juventud que navega entre naufragios y conflictos. Su trabajo es una obra maestra de sutileza y emoción, porque se entregó sin reservas a este personaje que, durante cuatro episodios, transitó la turbulencia y la niebla de la edad temprana, regalándonos un retrato de la juventud tan honesto como desgarrador.
Y fue justamente este recorrido, esta excepcionalidad y este talento lo que provocó que el mundo no solo recordara su nombre, sino que lo abrazaran las grandes figuras y la crítica especializada. Es que, con tan solo 16 años, Owen Cooper ya se erige como el actor más joven y premiado en la historia de Hollywood de manera consecutiva.
Este ascenso estelar comenzó en los premios Emmy en septiembre de 2025, donde Owen alzó el galardón como mejor actor de reparto. Con este hito, se convirtió en el intérprete masculino más joven en conquistar esa terna, el mismo sendero de gloria que recorrió en los Critics Choice Awards y en los Golden Globes celebrados ayer por la noche.
"Les debo mucho a todos ustedes. Es una locura que esté yo aquí al frente. Gracias a todos, no quiero olvidarme de nadie, pero ya saben quiénes son. Qué venga 2026, nunca caminarás solo", dijo el joven actor al celebrar su última victoria.
Además, para destacar, "Adolescencia" se llevó el premio a mejor serie de drama y el director lo celebró dejando en claro el mensaje de la serie que el mismo Owen impuso con su talento. "Este show puede que muestre que debemos tener miedo de los jóvenes, pero ese no es el mensaje, sino todo lo contrario, que queda demostrado que podemos vivir en un mundo mejor. Remover el odio es nuestro trabajo", dijo el director.
El próximo proyecto de Owen Cooper
Sin embargo, el fulgor de Owen Cooper no solo deslumbró a las grandes masas y a las academias, sino que despertó el apetito de las más prestigiosas productoras. Por ello, el joven actor se prepara ahora para habitar una de las quimeras más esperadas del 2026: "Cumbres Borrascosas", la adaptación de la obra inmortal de Emily Brontë, donde dará vida al joven Heathcliff.
En esta nueva travesía, Owen vuelve a entrelazar su talento con nombres de gran linaje cinematográfico, compartiendo el lienzo con Jacob Elordi (Heathcliff adulto) y Margot Robbie (Catherine adulta). La película tiene fecha de estreno en Argentina para el 12 de febrero.
Lo cierto es que "Cumbres Borrascosas" posee el peso necesario para validar a Owen Cooper ante los ojos de la Academia en los próximos Premios Oscar. Esta no es una simple historia de afectos, sino que se trata de un relato de obsesión, furia y esa locura que no conoce el paso del tiempo, porque articula el reverso más oscuro del romance: la imposibilidad de poseer el alma del otro y ese deseo de aniquilación que germina en la frustración. Su grandeza poética y su visión radical sobre la pasión la convierten en una obra maestra eterna, capaz de ser re-imaginada por cada nueva generación. Y esto, si se traslada al celuloide con la devoción correcta, podría elevar a todo su elenco hacia el máximo galardón del séptimo arte.
Algo que, sin dudas, transformaría a Cooper no solo en un actor de paso, sino en una leyenda cuya estela jamás podrá borrarse de la memoria de la industria.
