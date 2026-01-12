Netflix: la serie que protagoniza Guillermo Francella que es una de las más elegidas

Una historia cargada de humor inteligente, situaciones inesperadas y vínculos humanos que se desarrollan a lo largo de dos temporadas y 24 episodios. Es una de las series argentinas que mejor logró combinar entretenimiento y calidad, y que hoy vuelve a brillar gracias a Netflix.

Reparto de El hombre de tu vida

El éxito de la serie también se explica por un elenco sólido y reconocido, encabezado por grandes figuras del espectáculo nacional:

Guillermo Francella como Hugo Bermúdez

Mercedes Morán como Gloria Pinotti

Luis Brandoni como el padre Francisco

Tupac Larriera como Franco Bermúdez

Germán Kraus como Román Urquijo

Malena Pichot como Silvina Muñoz

Tráiler de El hombre de tu vida