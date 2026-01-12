Netflix: la película protagonizada por Sandra Bullock que la está rompiendo y no para de sumar reproducciones
Se trata de una comedia de poco menos de dos horas que, impulsada por un elenco femenino de primer nivel.
La propuesta combina humor, glamour y una historia de robos inteligentes, con figuras que brillan tanto en pantalla como en popularidad. La química entre sus protagonistas y el ritmo ágil de la trama explican por qué se mantiene entre las opciones más elegidas por los usuarios de Netflix, incluso varios años después de su estreno original.
De qué trata Ocean’s 8: Las estafadoras
Estrenada originalmente en 2018, Ocean’s 8: Las estafadoras es una comedia estadounidense que funciona como spin-off de la exitosa saga iniciada con Ocean’s Eleven. La película volvió a captar la atención del público tras su llegada a Netflix en septiembre de 2025 y rápidamente escaló posiciones entre las más vistas.
La historia sigue a Debbie Ocean, quien acaba de salir de prisión y ya tiene en mente su próximo gran golpe: robar un legendario collar de diamantes durante la exclusiva gala Met en Nueva York. Para lograrlo, reúne a un equipo de siete mujeres expertas, con las que planea ejecutar un robo tan ambicioso como elegante.
Con una duración de 1 hora y 50 minutos, la película se apoya en un tono liviano, diálogos filosos y una puesta en escena sofisticada, ideal para quienes buscan una opción entretenida dentro del catálogo de Netflix.
Reparto de Ocean’s 8: Las estafadoras
Uno de los grandes puntos fuertes de la película es su elenco, encabezado por Sandra Bullock, acompañada por figuras de renombre internacional que aportan carisma y personalidad a cada personaje.
-
Sandra Bullock como Debbie Ocean
Cate Blanchett como Lou
Anne Hathaway como Daphne Kluger
Mindy Kaling como Amita
Sarah Paulson como Tammy
Rihanna como Bola Ocho
Helena Bonham Carter como Rose Weil
Awkwafina como Constance
La crítica destacó especialmente la química entre las protagonistas y el equilibrio entre comedia y homenaje al universo original de la saga.
Tráiler de Ocean’s 8: Las estafadoras
