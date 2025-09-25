Video: el fuerte enojo de Cecilia Milone ante una pregunta sobre su vida privada
En plena alfombra roja y bajo la sombra de su vínculo con Chico Novarro, la cantante y actriz vivió un cruce incómodo con la prensa durante un estreno teatral.
El clima en el estreno de Viuda e hijas en el Multitabarís estuvo cargado de tensión y miradas atentas. Entre flashes y cámaras, Cecilia Milone volvió a quedar en el centro de la escena. La artista, que en los últimos meses quedó marcada por haber admitido una relación extramatrimonial de años con el fallecido Chico Novarro, enfrentó una vez más el asedio de los periodistas y dejó en claro que no tiene intenciones de hablar de su vida privada.
El episodio ocurrió el miércoles, cuando Milone llegó al teatro rodeada de colegas y se encontró con una pregunta directa que encendió la chispa de su enojo. Un cronista alcanzó a consultarle: “¿Estás enamorada?”. La respuesta fue inmediata y categórica: “No, estoy retirada. Estoy retirada de los medios”, lanzó con tono tajante. Y enseguida redobló la apuesta: “No es no, en todo. No quiero hacer un móvil”.
El gesto no pasó desapercibido y dejó en claro la incomodidad que la artista arrastra desde hace meses. En ese mismo instante, María Fernanda Callejón .quien además la reemplazó en la obra. apareció para abrazarla y contenerla. El gesto, interpretado por muchos como un intento de protección, la convirtió en una especie de aliada improvisada frente al acoso mediático.
La noche continuó con un desfile de figuras: Nora Cárpena, María Valenzuela, Sofía Gala Castiglione, Gonzalo Urtizberea, entre otros. Hubo fotos, saludos y sonrisas de compromiso. Incluso Pepe Cibrián posó junto a Milone, lo mismo que Cárpena. Pero en un momento, un grito de la propia Cecilia volvió a cortar el aire del foyer.
Fue un instante breve, incómodo, que se disolvió rápido entre las luces y los murmullos, pero que reforzó la idea de que la actriz atraviesa un límite delicado con los medios. En silencio, se retiró. La escena dejó una conclusión evidente: no quiere hablar más de su vida privada. La incógnita ahora es cuánto tiempo podrá sostener ese silencio y si, finalmente, logrará que su nombre deje de estar atado a la palabra escándalo cada vez que pisa un teatro.
El trasfondo de la tensión volvió a quedar expuesto semanas atrás. El pasado 4 de septiembre, Milone eligió publicar en sus redes un recuerdo cargado de nostalgia en el día en que Chico Novarro hubiera cumplido 92 años: “Siempre que te llamaba por tu cumpleaños, decías: ‘Hola, era el llamado que estaba esperando…’”.
