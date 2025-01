El drama de la mamá de Tomás Holder: hace una semana que está sin luz

“Se me pudrió todo lo que tenía en la heladera. Perdí unos 300 mil pesos en mercadería, incluyendo carne, pollo y otros alimentos que había comprado para el cumpleaños de mi hijo más chico”, reveló la mediática.

mama de holder

Gisela compartió que esta situación le recuerda momentos difíciles del pasado, cuando enfrentó carencias similares. “Esto ya lo viví cuando Tomás era pequeño. Es un calvario. Enero siempre es un mes duro, y con este calor es insoportable”, dijo, mientras describía las condiciones extremas que enfrenta, con temperaturas altas y humedad que agravan la falta de energía eléctrica.

La situación no es aislada, ya que Rosario atraviesa una crisis energética que afecta a miles de vecinos. Gisela, sin embargo, enfatizó que su principal preocupación son sus hijos: “Me da vergüenza tener que cargar el celular en la terminal de ómnibus, pero no tengo otra opción. Si le pasa algo a mis chicos, no me lo perdonaría”.

A pesar de las dificultades, Gordillo reconoció que no busca victimizarse y sabe que hay personas en situaciones aún peores, como los adultos mayores que enfrentan golpes de calor. “Sin luz no se puede vivir. Espero que esto se resuelva pronto”, concluyó, entre lágrimas, dejando un pedido urgente de ayuda para ella y su familia.