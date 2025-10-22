El drama que vive "la voz de los teléfonos": "Mi hija quiere mandarme a un geriátrico"

Del otro lado, Malena de los Ríos negó haber solicitado la internación de su madre y aseguró que la medida fue dispuesta por la Justicia a partir de informes médicos y que se está cumpliendo la Ley de Salud Mental. Según explicó el periodista Luis Bremer, hubo denuncias previas de vecinos que derivaron en la intervención judicial.

Mientras tanto, figuras del mundo de la radio, como Luis Ventura, manifestaron su apoyo a Marita y pidieron que se priorice su bienestar. “Es una profesional enorme, pero sobre todo una persona que necesita contención”, dijo el periodista. Detrás del conflicto, queda la historia de una mujer que marcó la identidad sonora de la Argentina con su voz inconfundible y que hoy lucha, no solo por recuperar su libertad, sino también por sanar el vínculo más importante de su vida: el de madre e hija.