El drama que vive "la voz de los teléfonos": "Mi hija quiere mandarme a un geriátrico"
Marita Monteleone atraviesa una fuerte disputa judicial y emocional con Malena de los Ríos mientras continúa internada pese a haber recibido el alta médica.
Marita Monteleone, la recordada voz del mensaje telefónico “El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio”, enfrenta uno de los momentos más duros de su vida. A sus 74 años, la emblemática locutora se encuentra internada desde hace tres meses en el Centro Gallego de Buenos Aires, y denuncia que su hija, la periodista y locutora Malena de los Ríos, intenta declararla incapaz y quedarse con sus bienes.
En una entrevista desde el sanatorio, Monteleone rompió el silencio y contó su versión del conflicto: “Mi hija me quiere confiscar los bienes, me quiere meter en un geriátrico y tiene celos de mi carrera”, afirmó con la voz quebrada. Según explicó, la Justicia aún no le permite regresar a su hogar en Caballito pese a que ya obtuvo el alta motriz tras una operación de rodilla.
“Estoy bien, pero depende del juzgado que me dejen volver a mi casa. No quiero ir a un geriátrico. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales”, expresó. El caso salió a la luz cuando Mercedes Ninci reveló que la locutora estaba lista para recibir el alta médica, pero que su hija había intervenido judicialmente para evitarlo.
La causa, que tramita en el Juzgado Civil N°56, busca determinar si Marita está en condiciones de administrar sus bienes y tomar decisiones por sí misma. “Malena habló con el juzgado para que me judicialicen. No tenía derecho a hacerlo”, sostuvo la locutora.
Durante su aparición televisiva en A la Tarde, relató que no mantiene contacto con su hija desde hace más de un año: “Me tiene bloqueada de WhatsApp y redes. Ni para mi cumpleaños ni el Día de la Madre me escribió”. Entre lágrimas, confesó sentirse traicionada: “Es un puñal. Es mi única hija y no me quiere ver”.
Del otro lado, Malena de los Ríos negó haber solicitado la internación de su madre y aseguró que la medida fue dispuesta por la Justicia a partir de informes médicos y que se está cumpliendo la Ley de Salud Mental. Según explicó el periodista Luis Bremer, hubo denuncias previas de vecinos que derivaron en la intervención judicial.
Mientras tanto, figuras del mundo de la radio, como Luis Ventura, manifestaron su apoyo a Marita y pidieron que se priorice su bienestar. “Es una profesional enorme, pero sobre todo una persona que necesita contención”, dijo el periodista. Detrás del conflicto, queda la historia de una mujer que marcó la identidad sonora de la Argentina con su voz inconfundible y que hoy lucha, no solo por recuperar su libertad, sino también por sanar el vínculo más importante de su vida: el de madre e hija.
