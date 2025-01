El drástico cambio de look de Evangelina Anderson que hizo estallar las redes sociales

Evangelina se tomó varias fotos para postear en su cuenta de Instagram y los elogios por parte de sus seguidores no tardaron en aparecer.

“Sos una bomba”; “De las mujeres más bella del país y encima de River Plate”; “Bellísima y es argentina”; “¡México te sienta bien!”; “Madre de Dios, qué belleza”; “Te queda soñado el blond”; fueron algunos de los comentarios que le hicieron los usuarios.

Embed - EVA ANDERSON on Instagram: "" View this post on Instagram A post shared by EVA ANDERSON (@evangelinaanderson)

El video de Evangelina Anderson para aclarar si está separada de Martín Demichelis

Hace algunas semanas, Evangelina Anderson y Martín Demichelis quedaron en el centro de la polémica. Es que según había contando Yanina Latorre en LAM, la pareja estaba atravesando una fuerte crisis a raíz de una infidelidad por parte del ex técnico de River.

"A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que o estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea, que la conoció en un viaje de River, precisamente, cuando van a concentrar. No sé si un día, dos días, tres, medio minuto o una relación paralela", había detallado la angelita.

"Le llegó el mensaje y él lo confesó. Ella lo echó. Él está dirigiendo Monterrey en el club no lo quiere blanquear, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa", había agregado.

Después de tanto escándalo, las aguas parecen haberse calmado y, en las últimas horas, la modelo hizo un posteo en sus redes sociales, donde despejó todo tipo de dudas respecto a su relación con Demichelis.

Evangelina sorprendió a todos sus seguidores al mostrarse en el recital de Paul McCartney en el estadio Rayados de Monterrey, en México, acompañada por Martín Demichelis.

En las imágenes se la puede ver a Anderson en el concierto con un grupo de amigos cantando un tema del ex Beatle y allí, en los últimos segundos del video, aparece el deportista, lo que da a entender que la relación sigue y los rumores de separación quedaron atrás.

Si bien, en su momento, ella se encargó de desmentir todo lo que se estaba hablando en los medios, las dudas quedaron instaladas, ya que no había más publicaciones con el DT y muchos estaban expectantes a cada cosa que se posteaban en las redes sociales para saber cómo había quedado la relación entre ellos.