El dueño de Telefe sufrió una picadura de avispa en Punta del Este: debió ser atendido
El empresario llegó desmayado a un centro médico de Uruguay tras ser atacado por una avispa, o varias, en una chacra de José Ignacio.
Una picadura de avispa puede convertirse en un episodio serio dependiendo la persona, y así lo comprobó en las últimas horas el empresario Gustavo Scaglione, dueño del canal Telefe, que fue atacado por esos insectos cuando se encontraba en una chacra en José Ignacio, Uruguay.
Scaglione, de 64 años, se instaló en la exclusiva localidad cercana a Punta del Este y antes de que pudiera brindar por las fiestas, y por un cierre de 2025 en el que su compañía, Televisión Litoral, adquirió Telefe, sufrió el horrible episodio que lo dejó desmayado y en "pre paro", según uno de los médicos que lo atendió.
"Luego de seguir todas las pautas internacionales del caso, del shock anafiláctico, pudimos estabilizarlo de a poco", explicó el médico Leonardo Falcao a la emisora FM Gente.
Scaglione fue trasladado en una camioneta particular desde la chacra hasta un centro médico que estaba convenientemente cerca del campo donde ocurrió el episodio. A la guardia llegó "desmayado en la camioneta con la presión bajísima, menos de 7, en preparo", describió Falcao.
Una vez que estuvo estabilizado, el empresario fue trasladado en una ambulancia al Sanatorio Mautone de Punta del Este, donde poco después fue dado de alta.
Pasado el susto, el empresario rosarino tuvo un gesto muy educado con el personal médico. "Vino hoy a realizarnos el agradecimiento, algo que no suele pasar", señaló Falcao en referencia a la visita que Scaglione realizó el martes de esta semana al centro médico de José Ignacio.
Fuentes consultadas por Infobae confirmaron que el dueño de Telefe "ya está bien", y listo para celebrar las fiestas de fin de año con el glamour agreste de José Ignacio. "Fue un susto y actuaron rápido. Está muy agradecido a los médicos y al equipo de Salud. Ya está contestando mensajes desde su teléfono y su hijo viajó para acompañarlo", dijeron.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario