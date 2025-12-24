El dueño de Telefe sufrió una picadura de avispa en Punta del Este: debió ser atendido

Pasado el susto, el empresario rosarino tuvo un gesto muy educado con el personal médico. "Vino hoy a realizarnos el agradecimiento, algo que no suele pasar", señaló Falcao en referencia a la visita que Scaglione realizó el martes de esta semana al centro médico de José Ignacio.

Fuentes consultadas por Infobae confirmaron que el dueño de Telefe "ya está bien", y listo para celebrar las fiestas de fin de año con el glamour agreste de José Ignacio. "Fue un susto y actuaron rápido. Está muy agradecido a los médicos y al equipo de Salud. Ya está contestando mensajes desde su teléfono y su hijo viajó para acompañarlo", dijeron.