Rating: MasterChef Celebrity volvió a liderar y LAM fue lo más fuerte de América TV
La jornada televisiva estuvo marcada por el reality de cocina en Telefe y por la despedida de Yanina Latorre, que empujó a LAM a encabezar la pantalla de su canal.
La grilla televisiva del lunes 23 de diciembre dejó números claros y tendencias bien definidas en el rating abierto. En una noche atravesada por despedidas, cierres de temporada y la recta final del año, Telefe volvió a imponer su hegemonía gracias a MasterChef Celebrity, mientras que América TV encontró su punto más alto con LAM, impulsado por la salida de Yanina Latorre tras una década en el ciclo.
El reality gastronómico conducido por Wanda Nara se consolidó nuevamente como lo más visto del día. MasterChef Celebrity promedió 10,9 puntos de rating, lo que representó una baja de nueve décimas en relación con su emisión anterior, aunque sin poner en riesgo su liderazgo absoluto. A pesar de esa leve caída, el programa volvió a marcar una diferencia amplia con el resto de la oferta televisiva y confirmó su fortaleza en el prime time de Telefe.
La señal de las pelotas también ubicó otros dos programas entre los más vistos de la jornada. MasterChef Celebrity II alcanzó los 8,4 puntos, mientras que Pasapalabra cerró el podio del canal con 7,8, ratificando el dominio de Telefe en el encendido general y su capacidad para sostener buenos números en distintas franjas horarias.
En América TV, la atención estuvo puesta en LAM, que tuvo una emisión especial por la despedida de Yanina Latorre luego de diez años como una de las panelistas históricas del ciclo que conduce Ángel de Brito. El programa marcó 2,5 puntos de rating y se convirtió en lo más visto del canal, en una jornada donde la competencia fue ajustada pero el interés por el adiós de una de sus figuras resultó determinante.
Detrás de LAM, Intrusos obtuvo 2,1 puntos y Sálvese quien pueda cerró el tridente más fuerte de América con 2,0, mostrando una grilla estable aunque lejos de los números de los líderes del día.
En El Nueve, Bendita volvió a ser el programa más rendidor del canal. En su segunda emisión con Edith Hermida como conductora, alcanzó 2,4 puntos, aunque registró una baja de siete décimas respecto al envío anterior. Tele 9 Central se ubicó muy cerca con 2,3, mientras que Planeta 9 completó el podio con 1,7.
El Trece, por su parte, tuvo una noche sin grandes picos, pero con valores competitivos dentro de su promedio habitual. Buenas noches familia lideró el canal con 4,5 puntos, seguido por El Zorro con 4,1 y Telenoche con 4,0, números que reflejan una pantalla sólida, aunque sin disputar el liderazgo general.
En la TV Pública, los registros volvieron a ser bajos. TVP Noticia Central fue lo más visto de la señal con 0,4 puntos, mientras que varios programas como Feli vida, Gigantes del sur, Historias de ciencia, Imperdible y La noche es nuestra se movieron en torno a los 0,2. El resto de la programación quedó en 0,1. Finalmente, en NET TV, El señor de los cielos fue lo más destacado con 0,4 puntos, seguido por Biri Biri y Contrato mortal con 0,3, y Caras con 0,2.
Rating: el top five y los promedios de este martes 23 de diciembre
El top five
- Masterchef Celebrity 10.9
- Masterchef Celebrity II 8.4
- Pasapalabra 7.8
- Telefe Noticias 7.2
- El noticiero de la gente 7.0
Los promedios
- Telefe 7.0
- El Trece 3.2
- América TV 1.8
- El Nueve 1.6
- TV Pública 0.2
- Net TV 0.1
