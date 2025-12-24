Rating: MasterChef Celebrity volvió a liderar y LAM fue lo más fuerte de América TV

En El Nueve, Bendita volvió a ser el programa más rendidor del canal. En su segunda emisión con Edith Hermida como conductora, alcanzó 2,4 puntos, aunque registró una baja de siete décimas respecto al envío anterior. Tele 9 Central se ubicó muy cerca con 2,3, mientras que Planeta 9 completó el podio con 1,7.

El Trece, por su parte, tuvo una noche sin grandes picos, pero con valores competitivos dentro de su promedio habitual. Buenas noches familia lideró el canal con 4,5 puntos, seguido por El Zorro con 4,1 y Telenoche con 4,0, números que reflejan una pantalla sólida, aunque sin disputar el liderazgo general.

En la TV Pública, los registros volvieron a ser bajos. TVP Noticia Central fue lo más visto de la señal con 0,4 puntos, mientras que varios programas como Feli vida, Gigantes del sur, Historias de ciencia, Imperdible y La noche es nuestra se movieron en torno a los 0,2. El resto de la programación quedó en 0,1. Finalmente, en NET TV, El señor de los cielos fue lo más destacado con 0,4 puntos, seguido por Biri Biri y Contrato mortal con 0,3, y Caras con 0,2.

Rating: el top five y los promedios de este martes 23 de diciembre

El top five

Masterchef Celebrity 10.9 Masterchef Celebrity II 8.4 Pasapalabra 7.8 Telefe Noticias 7.2 El noticiero de la gente 7.0

Los promedios

Telefe 7.0 El Trece 3.2 América TV 1.8 El Nueve 1.6 TV Pública 0.2 Net TV 0.1