El accidente que sufrió "Cachete" Sierra en MasterChef Celebrity: qué le pasó

Por su parte, Donato de Santis fue quizás el más tajante al comparar la consistencia de la masa con la dureza del cartón. Ante este panorama, Sierra no tuvo más remedio que aceptar las críticas de manera sumisa, admitiendo que el aspecto pálido y la textura fallida de su creación eran indefendibles. Visiblemente frustrado, pero asumiendo su responsabilidad, el actor se retiró de la estación con la misión de mejorar si es que pretende conservar su lugar en el programa más visto de la televisión argentina.