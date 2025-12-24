El accidente que sufrió "Cachete" Sierra en MasterChef Celebrity: qué le pasó
El actor vivió un desafortunado momento en el reality de cocina de Telefe que complicó su noche por completo y le brindó un mal desempeño ante los jurados.
La última gala de MasterChef Celebrity no fue precisamente una fiesta para Agustín “Cachete” Sierra. El actor, que supo ganarse el cariño del público desde sus inicios en Chiquititas, vivió una de sus peores jornadas en el certamen culinario. No solo debió enfrentar una serie de errores técnicos que lo llevaron directamente a portar el delantal negro —quedando así en la cuerda floja de cara a la próxima eliminación—, sino que también tuvo que lidiar con un infortunio físico en plena competencia.
El desafío parecía sencillo en los papeles: el participante decidió apostar por una receta propia de pizza de roquefort con jamón y albahaca. Sin embargo, la ejecución estuvo lejos de ser la ideal. Desde el comienzo, la falta de pericia en el manejo de los tiempos y los utensilios le jugó una mala pasada que quedó evidenciada apenas se presentó ante el estrado de los expertos.
Lo primero que captó la atención del jurado no fue el aroma de su preparación, sino una venda que cubría parte de su extremidad. Ante la curiosidad del tribunal, Damián Betular no dudó en preguntar: “¿Qué te pasó en la mano?”. Con una mezcla de honestidad y resignación, el actor relató que el incidente ocurrió al momento de retirar la pizza del horno. Según explicó, la confusión al manipular la bandeja —teniendo el repasador en una mano y usando la otra desprotegida— terminó en una quemadura.
Lejos de buscar victimizarse, el joven actor optó por tomarse la situación con una pizca de humor negro. Reveló que, debido a las altas temperaturas, el guante protector llegó a adherirse a su piel, lo que lo obligó a reaccionar con rapidez para evitar una lesión mayor. Cachete atribuyó este descuido a la energía negativa que ya sentía respecto a su desempeño en la prueba. “Sabía que iba a salir mal”, le confesó a Betular, reconociendo que su intuición le advertía sobre el desastre gastronómico que estaba por presentar.
Las devoluciones de los especialistas fueron tan hirientes como la quemadura misma. El jurado no tuvo piedad con la estética ni con el sabor de la pizza, la cual fue descrita como un bloque macizo carente de equilibrio. Mientras Betular señalaba la ausencia total de salsa y una masa que se fundía de forma poco apetitosa con el queso, Germán Martitegui enfocó sus dardos en el contenido de sodio, utilizando el sarcasmo para remarcar lo incomible del plato.
Por su parte, Donato de Santis fue quizás el más tajante al comparar la consistencia de la masa con la dureza del cartón. Ante este panorama, Sierra no tuvo más remedio que aceptar las críticas de manera sumisa, admitiendo que el aspecto pálido y la textura fallida de su creación eran indefendibles. Visiblemente frustrado, pero asumiendo su responsabilidad, el actor se retiró de la estación con la misión de mejorar si es que pretende conservar su lugar en el programa más visto de la televisión argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario