Santiago del Moro anticipó un llamativo cambio dentro de la casa de Gran Hermano: "Gracias por tanto"
De cara a la edición Generación Dorada, el conductor reveló el cambio que experimentará la emblemática casa donde se desarrolla el reality.
Mientras crece la cuenta regresiva para el retorno de Gran Hermano a la grilla de Telefe, el clima de expectativa ya se instaló tanto entre los seguidores del ciclo como entre quienes buscan ganarse un lugar en el reality. La próxima temporada, bautizada “Generación Dorada”, se perfila como una de las apuestas más fuertes del formato, con una combinación inédita de figuras conocidas, exjugadores y participantes debutantes.
En ese contexto, Santiago del Moro encendió la curiosidad del público al anticipar una novedad que marcará un antes y un después en la dinámica del programa.
El conductor utilizó sus historias de Instagram para revelar un cambio que no pasó desapercibido: la emblemática pileta de la casa ya no formará parte del escenario. “Gran Hermano 2026, ¡chau pileta, gracias por tanto!”, escribió junto a un video en el que se aprecia el patio completamente modificado, con la piscina removida y un pozo en su lugar. La imagen generó impacto inmediato y abrió el juego a múltiples teorías sobre cómo será la renovada vivienda. “Se vienen los ‘cambios’ a la casa más famosa”, sumó Del Moro, alimentando aún más la intriga.
El anuncio coincidió con una etapa clave del proceso de selección, ya que recientemente se llevó a cabo el casting presencial para la nueva edición en los estudios de Telefe. La instancia fue tan exigente como vertiginosa: los aspirantes ingresaban en grupos reducidos y contaban con apenas un minuto para destacarse frente al jurado. En solo 60 segundos debían contar su historia, mostrar su personalidad y convencer a la producción de que estaban listos para ingresar al juego.
