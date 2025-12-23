Santiago del Moro anticipó un llamativo cambio dentro de la casa de Gran Hermano: "Gracias por tanto"

El conductor utilizó sus historias de Instagram para revelar un cambio que no pasó desapercibido: la emblemática pileta de la casa ya no formará parte del escenario. “Gran Hermano 2026, ¡chau pileta, gracias por tanto!”, escribió junto a un video en el que se aprecia el patio completamente modificado, con la piscina removida y un pozo en su lugar. La imagen generó impacto inmediato y abrió el juego a múltiples teorías sobre cómo será la renovada vivienda. “Se vienen los ‘cambios’ a la casa más famosa”, sumó Del Moro, alimentando aún más la intriga.