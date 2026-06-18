El duro descargo de Abril Duhalde, la modelo que denunció ser agredida por un taxista en Mar del Plata
La Miss Universo CABA contó el difícil episodio que asegura haber sufrido junto a su madre al arribar a la ciudad balnearia.
Abril Duhalde, representante de la Ciudad de Buenos Aires en Miss Universo 2026, decidió hacer público el complejo momento que, según su relato, vivió durante una visita a Mar del Plata. La modelo sostuvo que fue víctima de una seguidilla de agravios por parte de un taxista, en una situación que comenzó con comentarios incómodos y terminó convirtiéndose en una experiencia que describió como sumamente angustiante.
De acuerdo con su testimonio, todo ocurrió cuando abordó un taxi junto a su madre para dirigirse al hotel donde se hospedaban. Durante el trayecto, el conductor habría comenzado a realizar observaciones despectivas sobre los porteños y a emitir juicios que la joven consideró ofensivos.
"Me decía que todos los porteños somos soberbios", recordó Duhalde al relatar algunos de los dichos que escuchó durante el viaje. Según explicó, el hombre también utilizó otros calificativos que contribuyeron a generar un clima cada vez más enrarecido dentro del vehículo.
"Fue en ese momento cuando comenzó el verdadero infierno"
La situación alcanzó su punto más álgido al llegar al destino. Según relató la modelo, intentó abonar el viaje mediante una transferencia electrónica, pero algunos inconvenientes técnicos demoraron la operación y desencadenaron una reacción que calificó como desmedida.
"Fue en ese momento cuando comenzó el verdadero infierno", expresó al recordar el episodio.
Duhalde aseguró que el conductor comenzó a increparla y a dirigirle una serie de insultos. Además, denunció que le exigió dinero adicional por bajar el equipaje y que manipuló sus pertenencias de manera brusca mientras la apuraba para abandonar el vehículo.
La joven, que se mostró serena incluso en medio de una situación tan áspera, decidió registrar parte de la secuencia con su teléfono celular, material que posteriormente difundió para respaldar su denuncia.
El descargo de la modelo y la denuncia formal
Tras lo ocurrido, la representante porteña realizó una presentación ante la Justicia y cuestionó la aptitud del conductor para desempeñarse en una actividad que implica contacto permanente con pasajeros.
"Esta persona no está en condiciones de transportar pasajeros. Deberían sacarle la licencia y hacer un tratamiento psicológico", sostuvo.
La modelo también destacó la importancia de haber estado acompañada por su madre durante el incidente. En distintas declaraciones admitió que aún se encuentra conmocionada por lo sucedido y que continúa reflexionando sobre las posibles derivaciones que podría haber tenido el episodio en otras circunstancias.
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