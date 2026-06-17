La modelo Abril Duhalde denunció haber sido agredida por un taxista en Mar del Plata: "Un verdadero infierno"

Insultos, amenazas y una situación cada vez más tensa

La situación se agravó al llegar al destino. Mientras intentaba pagar el viaje mediante una transferencia, la modelo pidió datos móviles a su madre para completar la operación. Según contó, esa acción desató una serie de agresiones verbales por parte del conductor.

"Le pedí a mi mamá que me compartiera datos móviles para poder realizarle una transferencia por el viaje. Fue en ese momento cuando comenzó el verdadero infierno. El taxista empezó a burlarse de mí, diciendo que seguramente tenía un iPhone Pro Max pero que tenía que pedir datos prestados. También comenzó a discriminarme por mi acento, tratándome de cheta y soberbia", afirmó.

Aunque finalmente logró realizar el pago, el conflicto continuó cuando el hombre le exigió un monto adicional para bajar el equipaje del baúl. Según Duhalde, el miedo comenzó a paralizarla.

"Yo estaba paralizada por el miedo. Me quedé en blanco, temblaba y ni siquiera podía recordar nuevamente el alias para hacer la transferencia. Me daba miedo volver a preguntárselo", sostuvo. Y agregó: "Él seguía insultándome, apurándome y diciéndome mogólica, boba, monga, infeliz. Estaba sacado".

En medio de la tensión, la joven decidió registrar lo que estaba ocurriendo con su teléfono celular. De acuerdo con su testimonio, la reacción del conductor fue aún más agresiva.

"Él quería apurarme a bajar más rápido del vehículo, tomó mi cartera y la arrojó al piso", denunció.

Tras viralizarse el video, Duhalde agradeció haber estado acompañada por su madre durante el episodio y expresó su preocupación por lo que podría haber ocurrido de haber estado sola.

"No puedo dejar de pensar qué hubiera pasado si ella no estaba ahí conmigo", reflexionó. Finalmente, pidió que se tomen medidas contra el conductor: "Esta persona no está en condiciones de transportar pasajeros. Deberían sacarle la licencia y hacer un tratamiento psicológico".