Revelan detalles de la presunta infidelidad del Kun Agüero a Sofía Calzetti

En ese sentido, el periodista contó que “el Kun me dijo que eso no sucedía y también me dijo él como Sofi que están en Punta del Este con su hija. Cómo dije ayer, mi info es que no están bien y que la están peleando, yo no voy a modificar una coma de lo que dije porque me lo cuenta alguien muy muy cercano a ellos. Quiero pasar a la otra rama de la información que tiene que ver con un supuesto engaño”.

“A mí lo que me contaron es que no hace mucho tiempo, el Kun viajó a Miami y en esa ciudad conoció a una influencer que venía teniendo charlas por redes sociales y que él la quería conocer. Finalmente, ese encuentro se dio. El nombre que a mí me dan es el de la influencer Agustina Kogan”, dijo el comunicador al revelar la información.

Y concluyó: “Tengo hasta el nombre de la persona que le organizó todo al Kun para que vea a Agustina. Se vieron y tuvieron algo esos días que el Kun estuvo en Miami. Y quizás en estos días ya puedo mostrar la prueba pero hoy voy a ir hasta acá”.