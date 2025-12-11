Revelan detalles de la presunta infidelidad del Kun Agüero a Sofía Calzetti
La pareja estaría pasando por una segunda crisis tras la infidelidad del ex futbolusta quien fue relacionado con una influencer.
La infidelidad del Kun Agüero a Sofía Calzetti ha generado gran repercusión en las últimas horas y ahora salieron más detalles a la luz después que ambos desmintieran estar en crisis.
Juan Etchegoyendio a conocer el nombre de la influencer que habría tenido un affaire con el ex futbolista hace unos días en la ciudad de Miami. "Hablé con los dos hoy y obviamente voy a tocar el tema infidelidad como te prometí ayer”, comenzó diciendo el periodista.
“Sergio y Sofía se han comunicado conmigo, lo cual voy a agradecer públicamente porque siempre es bueno que los protagonistas que antes no contestaban ahora respondan, lo quiero valorar eso. Ellos me dicen que no están en crisis”, agregó.
En ese sentido, el periodista contó que “el Kun me dijo que eso no sucedía y también me dijo él como Sofi que están en Punta del Este con su hija. Cómo dije ayer, mi info es que no están bien y que la están peleando, yo no voy a modificar una coma de lo que dije porque me lo cuenta alguien muy muy cercano a ellos. Quiero pasar a la otra rama de la información que tiene que ver con un supuesto engaño”.
“A mí lo que me contaron es que no hace mucho tiempo, el Kun viajó a Miami y en esa ciudad conoció a una influencer que venía teniendo charlas por redes sociales y que él la quería conocer. Finalmente, ese encuentro se dio. El nombre que a mí me dan es el de la influencer Agustina Kogan”, dijo el comunicador al revelar la información.
Y concluyó: “Tengo hasta el nombre de la persona que le organizó todo al Kun para que vea a Agustina. Se vieron y tuvieron algo esos días que el Kun estuvo en Miami. Y quizás en estos días ya puedo mostrar la prueba pero hoy voy a ir hasta acá”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario