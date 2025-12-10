Sofía Calzetti enfrentó las versiones de separación e infidelidad del Kun Agüero: qué dijo

Mientras tanto, Etchegoyen detallaba en su ciclo la trama que, según él, explicaría la supuesta crisis. El comunicador sostuvo que “hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, que intentaron pelearla pero que no pudieron y es una cuestión de días que lo hagan público”, una frase que encendió de inmediato el debate y alimentó el interés en redes sociales.

Con ese punto de partida, el periodista trazó una línea temporal que incluía el nacimiento de Olivia y una serie de episodios que -afirmó- habrían deteriorado la convivencia entre ambos: “Estoy hablando del Kun Agüero y Sofía Calzetti que hace un año fueron padres de Olivia y que en el mientras tanto pasaron cosas”, insistió.

Etchegoyen también agregó un capítulo más a su versión, señalando que el supuesto conflicto tendría una raíz concreta: “El detonante de la separación no es un engaño pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer que por ahora voy a preservar el nombre pero tengo mucha información de quién es y cómo fue toda esta historia. Yo les escribí a los protagonistas pero prefieren no contestar hasta ahora”, explicó, dejando abierta la puerta a nuevas especulaciones.