Sofía Calzetti enfrentó las versiones de separación e infidelidad del Kun Agüero: qué dijo
La modelo contó cómo es su presente junto al exfutbolista y echó por tierra los rumores que circulan sobre una posible ruptura.
En las últimas horas, la relación entre Sergio Kun Agüero y Sofía Calzetti quedó en el centro de un vendaval mediático después de que Juan Etchegoyen afirmara que la pareja estaría atravesando una “fuerte crisis” tras el nacimiento de su hija. Frente al revuelo que generaron esas afirmaciones, la propia Calzetti optó por intervenir y aclarar sin rodeos cuál es, hoy, su vínculo con el exdelantero de la Selección argentina.
La respuesta directa llegó a través de Puro Show, donde Nancy Duré decidió consultar a la modelo para corroborar la versión difundida. El resultado fue contundente. “Hablé con Sofía, me desmiente esta información, me dice que muy lejos de eso”, expresó la periodista durante el programa.
Además, aportó un dato relevante para desmontar la teoría de un quiebre: “En este momento están en Uruguay, con Sergio, el Kun Agüero y con su hija Oli, y me dijo que no sabe de dónde salió esa información, que están juntos”, señaló al aire, subrayando que la familia se encuentra unida y compartiendo unos días fuera del país.
Mientras tanto, Etchegoyen detallaba en su ciclo la trama que, según él, explicaría la supuesta crisis. El comunicador sostuvo que “hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, que intentaron pelearla pero que no pudieron y es una cuestión de días que lo hagan público”, una frase que encendió de inmediato el debate y alimentó el interés en redes sociales.
Con ese punto de partida, el periodista trazó una línea temporal que incluía el nacimiento de Olivia y una serie de episodios que -afirmó- habrían deteriorado la convivencia entre ambos: “Estoy hablando del Kun Agüero y Sofía Calzetti que hace un año fueron padres de Olivia y que en el mientras tanto pasaron cosas”, insistió.
Etchegoyen también agregó un capítulo más a su versión, señalando que el supuesto conflicto tendría una raíz concreta: “El detonante de la separación no es un engaño pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer que por ahora voy a preservar el nombre pero tengo mucha información de quién es y cómo fue toda esta historia. Yo les escribí a los protagonistas pero prefieren no contestar hasta ahora”, explicó, dejando abierta la puerta a nuevas especulaciones.
