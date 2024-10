El duro descargo de Pepe Cibrián contra las críticas a Guillermo Francella: qué dijo

Qué dijo Pepe Cibrián sobre las críticas a Guillermo Francella

Pepe Cibrian

Cibrián también comentó sobre la situación del país: "Es de locos nuestro país, porque alguien dice algo y se lo crucifica. A Francella no se lo puede crucificar porque es un señor maravilloso, digno, laburante y genial. Y después Echarri dice que está de acuerdo con Cristina, también. Yo le diría a cada persona que criticó a Francella, ¿por qué lo criticas?".

Finalmente, reflexionó sobre las críticas a Francella y la situación política: "A esta altura, me parece un horror la crítica a Francella. Yo respeto a Milei y no estoy de acuerdo en algunas cosas, y en otras quizá sí, pero no me gusta que me reten. A mí, ni Francella ni Echarri me retaron; dieron su opinión. Pero el presidente no para de retar, le divierte. No es grave, no cambia la historia de Argentina por un reto de un presidente", dijo.

Y concluyó: "Tengo que respetar lo que diga un señor respetable. Son gente que no necesita nada para ser famoso, como Francella, es artista como yo y lo respeto, como a todos. Es una situación difícil la del país".