Qué dice el nuevo parte médico de Christian Petersen: está internado en la unidad coronaria
El famoso chef fue trasladado al Hospital Alemán esta semana tras pasar varios días internado en el sur por una descompensación durante una excursión al Lanín.
El Hospital Alemán de Buenos Aires emitió este lunes un nuevo parte médico sobre la situación del chef Christian Petersen, quien fue trasladado a ese centro después de varios días internado en San Martín de los Andes a causa de una descompensación que sufrió durante una excursión al volcán Lanín.
Christian Petersen, de 56 años, se encuentra internado en la unidad coronaria del Hospital Alemán desde donde el director médico, Norberto Mezzadri, confirmó que está "hemodinámicamente estable".
"En el marco de su seguimiento médico", consta en el parte, "se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención".
"El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia. No se brindarán mayores precisiones sobre su evolución clínica", señalaron las autoridades.
El traslado de Christian Petersen al Hospital Alemán permitió que los especialistas iniciaran de inmediato la continuación del seguimiento de su cuadro, en coordinación con los profesionales que lo atendieron previamente.
Este movimiento sanitario refleja la necesidad de garantizar atención de alta complejidad y un monitoreo integral, mientras familiares y allegados permanecen informados bajo un estricto respeto por la confidencialidad de los datos médicos.
Apenas unos días después del episodio médico en el Lanín, la familia del chef destacó especialmente el rol de una persona clave que acompañaba a Petersen durante la travesía: el guía de montaña. Según explicaron, su intervención fue determinante para que el chef recibiera atención médica a tiempo, lo que terminó siendo decisivo para salvarle la vida.
“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, detallaron los familiares.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario