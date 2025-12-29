Qué dice el nuevo parte médico de Christian Petersen: está internado en la unidad coronaria

Este movimiento sanitario refleja la necesidad de garantizar atención de alta complejidad y un monitoreo integral, mientras familiares y allegados permanecen informados bajo un estricto respeto por la confidencialidad de los datos médicos.

Apenas unos días después del episodio médico en el Lanín, la familia del chef destacó especialmente el rol de una persona clave que acompañaba a Petersen durante la travesía: el guía de montaña. Según explicaron, su intervención fue determinante para que el chef recibiera atención médica a tiempo, lo que terminó siendo decisivo para salvarle la vida.

“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, detallaron los familiares.