Pampita deslumbró en Punta del Este con un vestido rojo que se volvió viral

Sin embargo, la tranquilidad se quebró en la noche del 25 de diciembre, cuando cámaras de Farándula Show, replicadas luego por Cadena del Mar, captaron a la modelo ingresando al Sanatorio Cantegrill. Las imágenes no tardaron en viralizarse y, en pleno clima navideño, despertaron preocupación inmediata sobre su estado de salud y el de su entorno.

¿Por qué Pampita estuvo en el sanatorio?

Pampita no fue atendida ni ingresó por un problema propio ni de sus hijos. La modelo se encontraba acompañando a Felipe Mon, un adolescente de 17 años, hijo de Estefanía Novillo, su histórica maquilladora y amiga personal, quien necesitaba atención médica. En paralelo, Martín Pepa también aguardaba ser visto por una profesional de guardia.

Lejos de un cuadro grave o de una situación de urgencia extrema, el clima dentro del sanatorio fue de espera tranquila. Pampita se mostró serena, dialogó con el personal médico y permaneció varias horas acompañando a su entorno, tal como reflejaron las imágenes difundidas.

Al retirarse del lugar, la propia Carolina Ardohain llevó tranquilidad y despejó cualquier versión: “Vine a acompañar a una amiga, algo de una amiga, no tengo nada que ver. No es ninguno de mis hijos. No fue nada grave”, aseguró ante la guardia periodística. Visiblemente cansada, cerró el tema con una frase contundente: “No fue nada, tranquilos todos”. Una Navidad distinta, sí, pero sin mayores sobresaltos.

