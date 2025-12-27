Martín Demichelis fue visto en Uruguay junto a una mujer y crecen los rumores de romance

Embed - Primicias Ya on Instagram: "¡EXCLUSIVO! Ya no se ocultan: Martín Demichelis con su nueva novia en Uruguay El cierre de 2025 llega acompañado del amor para Martín Demichelis, luego de la escandalosa separación de Evangelina Anderson, que derivó en una fuerte disputa legal por la división de bienes y el patrimonio construido a lo largo de 18 años de relación. A comienzos de diciembre comenzó a circular un video del exfutbolista junto a una mujer en Mendoza. Como suele ocurrir, los medios y periodistas comenzaron a investigar y, días después, se supo que se trataría de una mujer llamada Mica, quien tendría un centro estético en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. La información fue dada a conocer por Yanina Latorre en SQP (América TV): “Es la nueva novia de Demichelis, me dice mi fuente”. En ese contexto y a 20 días de los hechos, Martín fue captado por las cámaras de PrimiciasYa en La Huella, Jose Ignacio. Allí se encontraba junto a Mica y sus hijos, disfrutando de una tarde de sol en el parador. Él llevaba anteojos oscuros, mientras que ella lucía un vestido negro y también se protegía del sol. RS Fotos #demichelis #exclusivo #puntadeleste #verano"

