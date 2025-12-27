Martín Demichelis fue visto en Uruguay junto a una mujer y crecen los rumores de romance
Tras la polémica separación de Evangelina Anderson, el exfutbolista fue captado en Punta del Este con una mujer.
El final de 2025 encuentra a Martín Demichelis atravesando un momento de renovación personal. Luego de la escandalosa separación de Evangelina Anderson, que derivó en una fuerte disputa judicial por la división de bienes y el patrimonio construido a lo largo de 18 años de relación, el exfutbolista volvió a apostar al amor.
A comienzos de diciembre comenzó a circular un video en el que se lo veía junto a una mujer en Mendoza, lo que despertó rápidamente la atención de los medios. Con el correr de los días, trascendió que se trataría de una mujer llamada Mica, vinculada a un centro estético ubicado en el barrio porteño de Belgrano. La información fue revelada por Yanina Latorre en SQP (América TV): “Es la nueva novia de Demichelis, me dice mi fuente”.
Ahora, a casi 20 días de aquellas primeras imágenes, Demichelis volvió a quedar en el centro de la escena. Las cámaras de PrimiciasYa lo captaron en el parador La Huella, en José Ignacio, donde disfrutaba de una tarde de sol junto a Mica y sus hijos. En las imágenes se lo ve relajado, con anteojos oscuros, mientras que ella lucía un vestido negro y también se protegía del sol.
Las postales muestran a un Demichelis distendido, compartiendo tiempo con su círculo más cercano y dando señales de haber iniciado una nueva etapa en lo personal. Lejos del conflicto mediático y judicial que marcó su ruptura, el director técnico parece decidido a pasar página. Para Micho, todo indica que es tiempo de borrón y cuenta nueva.
La palabra de la supuesta novia de Martín Demichelis
En medio de esta situación, apareció una mujer a decir que era ella la de las fotos que habían tomado y que nada tenía que ver con Martín Demichelis.
"Nada que ver. Soy yo y mi sobrina Francesa que estamos en la huella almorzando con amigos. Chequeen bien la info antes de subir fotos, encima mataron. Reporten la publicación si hay gente empática, ¿me ayudan? Gracias", escribió Ailín Rosetti en el posteo de las imágenes.
